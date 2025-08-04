Bahçeli, yazılı açıklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun “Biz komisyoncu değiliz” şeklindeki açıklamasına da yanıt vererek, “Gazi Meclis'in işleyişinde mühim bir yere sahip olan komisyonları ‘komisyonculuk’la bir tutanların, tutarlılık gereği bütün komisyonlardan çekilmeleri ahlaki bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı.



“Terörsüz Türkiye, kardeşliğini güçlendirmiş bir Türkiye’dir”

Bahçeli, açıklamasının devamında "Terörden arınmış bir Türkiye’yi durduracak hiçbir güç kalmamıştır" diyerek, “Terörsüz Türkiye, milli birlik ve kardeşliği güncellemiş ve güçlendirmiş Türkiye'dir” değerlendirmesinde bulundu. Komisyona karşı çıkan çevreleri hedef alan Bahçeli, “Statükodan geçinen bağnaz kafalar, vesayet özlemi çeken odaklar, yalan ve dedikodu borsasına yatırım yapan çevreler, emperyalizm ve Siyonizm uşaklığına soyunan işbirlikçiler, bu süreci sabote etmek istemektedir” dedi.



“CHP’nin katılımı olumlu ama önşart dayatması mantıksız”

Komisyona üye vermeyi kabul eden Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) tavrını "değerli" bulduğunu belirten Bahçeli, buna rağmen süreçte önşart dayatılmasının “anlamsız ve mantıksız” olduğunu vurguladı. Bahçeli, komisyonun nasıl çalışacağına ilişkin detayların süreç içerisinde netleşeceğini ifade ederek, "Bu konuda suyu bulandırmaya, kuşkuları tırmandırmaya yer ve gerek yoktur" dedi.



“Komisyona karşı çıkanlar tarihin çağrısını duymayanlardır”

Bahçeli, komisyonu desteklemenin "vatan, millet, namus ve mukaddesat borcu" olduğunu belirterek, "Bu borcu takmayan ve tanımayan, tarihin çağrısını duymayanlar, zamanın ve zeminin dışında kalmaya mahkûmdur" ifadelerini kullandı. Komisyona karşı çıkanların "çuvallayacağını" söyleyen Bahçeli, “Meclis'te kaçak eczane kurulduğunu söyleyen ucube, çarpık ve çamur zihniyetler acınası halleriyle ömürlerini tüketmiş olacaklardır” dedi.



İsrail’e tepki: “Mescid-i Aksa’ya saygısızlık bardak taşırma noktasındadır”

Bahçeli’nin açıklamasında Filistin ve İsrail’e ilişkin değerlendirmeler de yer aldı. İsrail'in Gazze ve Kudüs'teki eylemlerine tepki gösteren Bahçeli, “Siyonist emperyalist barbarlık sınırlarını aşmıştır. Mescid-i Aksa’ya saygısızlık artık bardak taşırma noktasındadır. İslam alemi birleşmeli, tek yürek olmalıdır” dedi. Birleşmiş Milletler’i askeri müdahale seçeneğini masaya koymaya çağıran Bahçeli, “Bu, dehşet kapanına sıkışan milyonlar için acil bir ihtiyaçtır” değerlendirmesini yaptı.

Kaynak : PHA