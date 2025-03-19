İMO Adıyaman Temsilciliği tarafından hazırlanan raporda, 6 Şubat depremleri sonrası yürütülen yargı süreçlerinde ciddi eksiklikler, çelişkiler ve adaletsizlikler yaşandığı vurgulandı. Raporda özellikle bilimsel verilerin dikkate alınmadığı, bilirkişi raporlarında hatalar yapıldığı ve deprem yıkımlarının temel nedenlerinin göz ardı edildiği belirtilerek, mühendislerin haksız yere günah keçisi ilan edildiği ifade edildi.

Deprem Yargılamalarına İlişkin Tespitler

Raporda öne çıkan başlıca sorunlar şunlardır:

Adıyaman’daki yapı stokunun büyük bir kısmının eski yönetmeliklere göre inşa edilmiş olması ve bu yönetmeliklerin 6 Şubat depreminin ivme katsayısını karşılamaktan uzak olduğu gerçeğinin mahkemeler tarafından görmezden gelindiği belirtildi.

Kaçak katların binaların statiğine verdiği zararların ve imar barışı sürecinde yapılan yanlış uygulamaların yıkımlardaki etkisinin dikkate alınmadığı ifade edildi.

Bilirkişi raporlarının bilimsel yöntemlerden uzak ve teknik hatalar içerdiği kaydedildi.

Adıyaman’daki ivme ölçerlerin elektrik kesintisi nedeniyle veri akışını deprem anında sağlayamadığı halde, Şanlıurfa gibi depremin etkisinin çok daha az olduğu bölgelerin ivme değerlerinin baz alınmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Keşif sürecinde yetkisiz bilirkişilerin rapor hazırladığı ve bu raporların yargı süreçlerine doğrudan etki ettiği vurgulandı.

Özensiz hazırlanan bilirkişi raporlarının maddi gerçeği yansıtmadığı ve binaların yapım yılı, kat sayısı, yönetmelik uyumluluğu gibi temel bilgilerin yanlış raporlandığı dile getirildi.

"İnşaat Mühendisleri Günah Keçisi Haline Getiriliyor"

Raporda, inşaat mühendislerinin yargılamalarda haksız yere suçlandığı ve asıl sorumluların göz ardı edildiği ifade edildi.

İmar barışı ile kaçak katların yasallaştırılması ve eski yönetmeliklerin yetersizliği gibi faktörlerin asıl sorumlular olduğu vurgulanan açıklamada, inşaat mühendislerinin bilinçli olarak hedef gösterildiği ve bu durumun kabul edilemez olduğu belirtildi.

İMO yetkilileri, tutuklanan ve ağır cezalarla karşı karşıya kalan meslektaşlarının büyük mağduriyet yaşadığını, adaletin sağlanması için siyasi partilerden destek beklediklerini ifade etti.

Siyasi Partilerden Destek Talebi

İMO Adıyaman Temsilciliği, görüşmelerde şu taleplerin altını çizdi:

Deprem yargılamalarında bilimsel gerçeklerin dikkate alınması ve bilirkişi raporlarının bilimsel temellere dayanmasının sağlanması.

Yetkisiz bilirkişilerin raporlarının yargı süreçlerinde kullanılmaması ve bilirkişi heyetlerinin bağımsız uzmanlardan oluşturulması.

Kaçak katlar, imar barışı sürecindeki yanlış uygulamalar ve eski yönetmeliklerin etkilerinin yargı süreçlerinde dikkate alınması.

Tutuklu bulunan inşaat mühendislerinin adil bir yargılanma süreci geçirmesi ve meslektaşlarının mağduriyetlerinin giderilmesi için hukuki destek sağlanması.

Depremzedelerin adalet taleplerinin karşılanması için konunun TBMM’ye taşınması ve gerekli düzenlemelerin yapılması.

İMO yetkilileri, meslektaşlarının hukuka aykırı ve adil olmayan şekilde yargılanmalarına karşı siyasi partilerden ortak bir tavır geliştirmelerini talep etti.

Kaynak : PHA