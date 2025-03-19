6 Şubat depreminin yıkıcı etkileriyle mücadele eden Adıyaman'da, gönüllü bir oluşum olarak faaliyet gösteren Adıyaman Platformu, sunduğu raporlarla yöneticilere rehberlik etmeyi amaçlıyor. Platform Sözcüsü ve GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Kıymaz, Adıyaman’ın büyük bir yıkım yaşadığını vurgulayarak, devlet-vatandaş dayanışmasının zorunluluk olduğunu ifade etti.

“Her mahallede farklı çalışmalar yürütülüyor ve beraberinde çeşitli sorunlar yaşanıyor. Platform olarak işlerin hızlandırılmasına katkı sunuyoruz ve bu noktada başarılı olduğumuza inanıyoruz” diyen Kıymaz, hak sahipliği, yerinde dönüşüm ve barınma sorunlarına dair önerileri içeren 13 maddelik raporu açıkladı.

"Toplu Konut ve Barınma Sorunları Raporu"

Barınma ihtiyacı, bireyin huzurlu ve güvende hissetmesinin temel unsurlarından biridir. 6 Şubat depremlerinde evleri ve iş yerleri yıkılan Adıyamanlılar, son iki yılda barınma konusundaki sorunlarının giderek arttığını belirtiyor. Depremzedeler, yerinde dönüşüm, toplu konutlar, kentsel dönüşüm ve rezerv alanlar gibi karmaşık konularla ilgili bilinmezlerle karşı karşıya.

Mevzuatın karmaşıklığı ve uygulamalardaki çeşitlilik nedeniyle vatandaşlar resmi başvurular ve işlemler konusunda yeterli bilgiye sahip değil. Bu belirsizlikler, başvuruların başarısız olmasına ve sürecin tıkanmasına yol açıyor.

Rapor, hak sahipliği sürecindeki belirsizliklerin giderilmesi, vatandaşların yaşadığı konut ve yerleşme problemlerine çözüm yolları aranması, ilgili mercilere başvuruların kolaylaştırılması ve konut süreçlerinde şeffaf bir bilgilendirme sağlanmasını amaçlıyor.

Çözüm Önerileri

Mevzuatın sadeleştirilmesi: Toplu konut ve hak sahipliği süreçlerine ilişkin mevzuat açık, anlaşılır ve erişilebilir hale getirilmeli.

Bilgilendirme çalışmaları: Hak sahipliği koşulları bürokratik dilden arındırılmış şekilde vatandaşa anlatılmalı.

Başvuru süreçleri netleştirilmeli: AFAD, TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Emlak Konut gibi kurumların sorumluluk alanları vatandaşlara açıklanmalı.

Broşür ve kamu spotları: Konut edinme süreçlerine ilişkin yerel gazetelerde ilanlar, televizyon ve radyolarda kamu spotları yayınlanmalı. Ayrıca Adıyaman Valiliği resmi internet sitesinde detaylı bilgiler sunulmalı.

Örenli Toplu Konutları'nda aidat ve fatura sorunları: Yeni yerleşim bölgelerinde yüksek fatura ve aidat bedellerinin düşürülmesi için ilgili kurumlar harekete geçmeli.

Boş kalan konutların adil dağıtımı: Hak sahipliği süreci tamamlandıktan sonra, boş kalan konutlar depremde evi yıkılan ve ağır-orta hasar almış vatandaşlara öncelikli olarak tahsis edilmeli.

Kredi destekleri artırılmalı: Yerinde dönüşüme başvuranlar için kamu bankaları (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank) faiz indirimi ve ödeme erteleme gibi esnek uygulamalar sunmalı.

Taşınma sürecinde destek sağlanmalı: Vatandaşların yeni konutlara yerleşme sürecinde nakliye ve diğer masraflar için maddi destek verilmesi öneriliyor.

Ödeme planları şeffaf olmalı: Hak sahipleri için ödemelerin nasıl yapılacağı sürecin başında belirlenmeli.

Rezerv yapı alanındaki vatandaşlar desteklenmeli: Kira yardımı ve faiz indirimi uygulamalarından rezerv alanlarda kalanlar da yararlanabilmeli.

Konteynerlerin boşaltılması: Kalıcı konutlara geçen vatandaşların konteynerlerini hızla boşaltması sağlanmalı.

Yerinde dönüşüm inşaatları denetlenmeli: Kalitesiz yapılaşmanın önüne geçmek için sıkı denetimler yapılmalı.

İnşaat sektörü maliyetleri düşürmeli: Zemin etüt birim fiyatlarının makul seviyede tutulması, vatandaşların artan maliyetlerini azaltabilir.

Deprem Bölgesinde Ticaretin Teşvik Edilmesine Yönelik Çalışma

Adıyaman Platformu’nun deprem bölgesinde ticaretin geliştirilmesine yönelik çalışmaları da devam ediyor. Küçük esnafın yararına olacak teşvik ve desteklerin ele alındığı bir rapor, Ankara’da ilgili bakanlıklara sunulmak üzere hazırlanıyor.

Bu raporun başkanlığını platform sekreteri ve muhasebeci Hakan Karaaslan yürütürken, esnaf ve yatırımcıları destekleme hususunda detaylı öneriler geliştirildi. Kalıcı konutlara yerleşim sürecinde vatandaşların sıkça sorduğu soruların cevaplandırılması da raporda ele alınan önemli başlıklardan biri.

Bu çalışmayı platform yöneticilerinden Mehmet Ali Alkuş ve Ahmet Saygı yürütüyor. Adıyaman Platformu’nun Mart ayı yürütme kurulu toplantısının 21 Mart 2025’te yapılacağı açıklandı.

Kaynak : PHA