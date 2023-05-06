İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane ve Sultangazi’nin ardından, Zeytinburnu ve Bahçelievler’de de vatandaşlarla buluştu.İSTANBUL (İGFA)- İktidar kanadının karşıtı olarak gördüğü insanları ‘dinle, ezanla ilgisi olmamakla suçlama’ eğiliminde olduğuna dikkat çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Allah aşkına; sen kimsin de Allah'la kul arasına giriyorsun? Sen kendini ne zannediyorsun? Bu milletin inancını, bu milletin milli duygularını ölçecek adam, anasının karnından doğmadı, doğmadı” şeklinde konuştu. “Ben aylar önce, ‘Bu sürecin en çalışkan neferi olacağım’ demiştim” diyen İmamoğlu, “Ben çalışıyorum. Beni geçebilen geçsin. Milletimiz için çalışıyorum. Bunlar, ekonomiyi yönetmeyi bilmiyor.

İnanın ekonomiyle ilgili bazı yöneticilerine bırakın memleketi, dükkanı emanet etmezsiniz. İşi bilen bir insan, yanlışı söylüyorsa üstündeki insan, ona yanlışını söyler. Bunlar ‘yanlış’ dese de yatıp kalkıyorlar, ‘doğru’ dese de yatıp kalkıyorlar. Emir kuluna dönmüş, emir kulu olan yöneticilerin bu memleketi asla bir faydası olmaz” ifadelerini kullandı. İktidarın 16’ncı sırada aldığı Türkiye’ye, ekonomik büyüklük açısından 21’nci sıraya düşürdüğü bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Bu hükümet; bu milleti, bu devleti, bu vatanı, yönetmeyi hak etmiyor. Evlerine yollayacağız onları. ‘Ben’ diyen aklı yollayacağız, ‘biz’ diyen aklı sistemin başına getireceğiz” dedi.