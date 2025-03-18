Çanakkale Şehitleri Anma Programına Katıldı

İmamoğlu, 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü kapsamında Edirnekapı Şehitliği’nde düzenlenen resmi törene katıldı. Programın ardından şehit yakınlarıyla bir araya gelen İmamoğlu, şehit mezarlarına karanfil bırakarak dualar etti.

Edirnekapı’daki törenin ardından İBB’nin Saraçhane’deki yerleşkesine geçen İmamoğlu, kurum bünyesine alınacak memur adaylarının mülakatlarının yapıldığı “cam oda”yı ziyaret etti. Şeffaf bir süreç yürütüldüğünü vurgulayan İmamoğlu, adaylara başarılar dileyerek şu ifadeleri kullandı:

“Mülakat kapalı kapılar ardında değil, şeffaf bir ortamda yapılıyor. Adaylar, kura ile kendi sorularını çekerek yanıtlıyor ve tüm süreç kameralarla kayıt altına alınıyor. Kimsenin hakkının yenmediği bir süreç işletiyoruz.”

İşsizlik ve Adalet Mesajı: “Milletimiz Huzursuz”

İmamoğlu, Türkiye’de işsizlik sorununun derinleştiğine ve adalet sistemine duyulan güvenin sarsıldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Atanamayan öğretmenler, mülakatı geçemediği için mesleğini yapamayan gençler, hükümete güvenmeyen milyonlar var. İzmir’de de Diyarbakır’da da Trabzon’da da aynı sorunu dinliyorum. Ülkemizin adil bir düzene ihtiyacı var.”

“Türkiye’nin büyük bir sorumluluğu var. Suriye’de halkların hakkının korunması, sınır bütünlüğünün sağlanması gerekiyor. Ancak iç huzur olmadan dış politikada da başarılı olunamaz.”

Erdoğan’ın Sözlerine Tepki: “Cumhurbaşkanı, Topluma Hakaret Ediyor”

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara da tepki göstererek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ramazan ayındayız. Cumhurbaşkanı’nın millete huzur tesis etmesi gerekirken, insanları ötekileştiren cümleler kurması kabul edilemez. Erdoğan’ın tweetinde ‘toksik muhalefet’, ‘yolsuzluk, hırsızlık, çürümüşlük, edepsizlik’ gibi ifadeler var. Bu nasıl bir dil? Ülkenin yüzde 75’ini hedef alarak insanlara hakaret ediyorsun.”

“Ben şu an şehit ailelerinin yanından geldim. Gazilerimizin yanındaydım. Sen bütün bu insanları yok sayıyorsun. Milletine hakaret ediyorsun. Böyle bir yönetim anlayışı olabilir mi?”

“Bu Ülkeye Huzur Gelecek, Mücadelemi Sonuna Kadar Vereceğim”

İBB Başkanı İmamoğlu, siyasi sürecin değişmesi gerektiğini vurgulayarak mücadelesini sürdüreceğini belirtti:

“Bu ülkenin huzuru risk ve tehdit altında. İnsanlar her sabah kaygı içinde uyanıyor. Yargı bağımsızlığı tartışmalı hale gelmiş. Kamu kurumlarında liyakat yok edilmiş. Buna rağmen biz asla geri adım atmayacağız.”

“Bu milletin huzurunu bozan, kötü yönetim anlayışını değiştirmek için mücadele edeceğim. Atanamayan öğretmenlerin, işsiz gençlerin, hakkı yenen milyonların yanında olacağım. Bu ülkeye adalet ve huzur gelecek. Allah bizi şehitlerimize ve gazilerimize mahcup etmesin.”

Kaynak : PHA