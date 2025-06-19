DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan’dan Silivri Cezaevi çıkışı: “Barışa en yakın dönemdeyiz”

İmamoğlu: “Farklılıkların yaşam hakkı tanındığı bir iç cephe tahkimi şart”

Tülay Hatimoğulları, cezaevi çıkışında yaptığı açıklamada İmamoğlu’nun Türkiye halklarına selamlarını ilettiğini belirterek, “İfade ettiği en önemli cümlelerden biri ‘Ayrımcılık Türkiye’ye yakışmaz’ oldu. İç cepheyi tahkim etmek, Türkiye’deki tüm farklılıklara yaşam hakkı tanımakla mümkündür. Demokrasi ve barış birlikte yürür” dedi.

Bakırhan: “Süreç desteklenmeli, siyasi tutsaklar umutlu”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yaklaşık 5 saat süren görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, İmamoğlu ve görüştükleri tüm tutukluların, barış sürecine dair olumlu yaklaşımda bulunduğunu kaydetti. Bakırhan, “Sürecin başarıya ulaşmasının Türkiye’nin yararına olacağını, üzerlerine düşeni yapacaklarını söylediler. Bu tutum, cezaevindeki siyasi tutuklular açısından oldukça umut vericiydi” dedi.

Ziyaret edilen isimler

DEM Parti heyeti, ziyaret kapsamında şu isimlerle görüştü:

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu

Önceki dönem Van Belediye Eşbaşkanı Bekir Kaya

Görevden alınarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer

Görevden alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan

Milletvekilliği yargı kararıyla engellenen TİP’li Hatay Milletvekili Can Atalay

Siyasi isimler Ercüment Akdeniz, Halil Aksoy, Nesimi Aday ve Ahmet Saymadi

“Tutuklular barış sürecine bağlı”

Bakırhan, cezaevindeki isimlerin süreci yakından takip ettiklerini belirterek, “Görüştüğümüz herkesin sürece dair heyecanı vardı. Normalde cezaevinde daha karamsar bir hava olur ama burada tam tersi, umut ve katkı verme isteğiyle karşılaştık. Bu değerli bir duruş” diye konuştu.

“Demokrasi ve barış birbirine sıkı sıkıya bağlı”

Tülay Hatimoğulları da yaptığı değerlendirmede, İmamoğlu’nun “Türkiye’de barışı konuşuyor olmamız en büyük umudumuz” mesajını aktardı. Hatimoğulları, “Demokrasi tesis edilmeden barış kalıcı olmaz. Sayın İmamoğlu’nun bu mesajı çok netti: barış ve demokrasi birbirine bağlıdır. Barışı konuşabildiğimiz bu dönem, Türkiye için büyük bir fırsattır” dedi.

“Seçme-seçilme hakkı demokrasinin asgari şartıdır”

Cezaevindeki tutukluların en büyük serzenişinin, siyasallaşan yargı ve demokratik siyasetin cezalandırılması olduğunu belirten Hatimoğulları, “Kent uzlaşısında yer aldıkları için tutuklanan insanlar var. Seçme ve seçilme hakkı demokrasinin en temel koşuludur. Bu hakları nedeniyle kimse hapiste olmamalıdır” dedi.

“Kürt sorununu çözmüş bir Türkiye daha güçlü olur”

Ziyarette, bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiğini belirten Hatimoğulları, “Orta Doğu’da derinleşen krizler, İran-İsrail savaşı ve küresel tehditler karşısında, iç barışı sağlamak Türkiye’yi daha güçlü kılar. Kürt sorununu çözmüş bir Türkiye, bu coğrafyada çok daha dirençli olur” diye konuştu.

Kaynak : PHA