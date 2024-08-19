Programa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra, birçok yetkili ve davetli katıldı.

Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada “Marmara depreminden bu yana, olan tüm depremlerde yaşamını kaybeden ve özellikle Kahramanmaraş merkezli depremde yine çok canımız yandı ve binlerce yurttaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü hala yaşıyoruz ve her yerde karşılaşıyoruz vatandaşlarımıza. O bölgeden insanlarımızla, umut arayan o bölgeyi terk eden insanlarımızın hepsini rahmetle anıyorum. Buradan özellikle Adıyaman belediye başkanımız Abdurrahman Tutdere’yi bizim onun vesilesiyle oradan onun şahsına oradaki bütün yurttaşlarımıza geçmiş olsun diyerek onları yalnız bırakmayacağımızı iletmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Programa davetli olan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sosyal medya paylaşımında depremde hayatını kaybedenleri anarak, "Depremlerde yitirdiğimiz canlara bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. Abdurrahman Tutdere Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “Adıyaman’ımız için verdikleri kıymetli destek mesajı için teşekkür ediyorum" dedi.

Programda, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşanan büyük acılar hatırlatılırken, katılımcılar depremlerde hayatını kaybedenler için bir kez daha dua etti. Depreme karşı alınacak tedbirlerin önemine vurgu yapılan etkinlikte, dayanıklı şehirlerin inşa edilmesi gerektiği konusunda çağrılar yapıldı.

Kaynak : PHA