İstanbul Üniversitesi diploması iptal edilmişti

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diploması, 18 Mart 2025 tarihinde İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmişti. Bu gelişme üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında resmi belgede sahtecilik iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Hazırlanan iddianame, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.



‘DAÜ öğrencisiymiş gibi gösterildi’

İddianamede yer alan iddialara göre, İmamoğlu’nun yatay geçiş belgeleri Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) ait değil, YÖK tarafından tanınmayan University College of Northern Cyprus (UCNC) adlı kuruma ait. Belgelerin UCNC’nin tanıtım broşürü ve transkripti olduğu, ancak İstanbul Üniversitesi tarafından bunların DAÜ’ye ait kabul edilerek İmamoğlu’nun kaydının yapıldığı belirtildi.



“Gerçeğe aykırı resmi belgenin açık bir hile ile düzenlendiği, bu suretle şeklen doğru ancak içerik bakımından sahte bir belge oluşturulduğu…” ifadeleriyle İmamoğlu’nun belgeleri hileli şekilde kullandığı öne sürüldü.



“Yatay geçiş yapılamayacağını biliyordu” iddiası

İddianamede İmamoğlu’nun daha önce İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni ziyaretinde söylediği “geçiş yapanları duyduğumda şok oldum” ifadesine atıf yapılarak, yatay geçiş yapılamayacağını bildiği öne sürüldü.



Ayrıca İmamoğlu’nun kişisel internet sitesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesinde ve “Kahramanın Yolculuğu” adlı biyografi kitabında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden yatay geçiş yaptığına dair beyanlara yer verildiği, ancak bu bilginin gerçeğe aykırı olduğu iddia edildi.



Belgeler askerlik ve yüksek lisans başvurularında da kullanıldı

İddianamede, İmamoğlu’nun bu belgeleri yalnızca İstanbul Üniversitesi’ne değil, askerlik hizmeti için Milli Savunma Bakanlığı'na ve siyaset hayatı boyunca Yüksek Seçim Kurulu'na da sunduğu ifade edildi. Böylece “resmi belgede sahtecilik” suçunu zincirleme şekilde işlediği ileri sürüldü.



İmamoğlu’nun avukatlarından biri de gözaltında

İddianamede dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, İmamoğlu’nun müdafii avukatları arasında yer alan Mehmet Pehlivan’ın, 19 Haziran’da tutuklandığı bilgisiydi. Bu gelişme, kamuoyunda sürece dair yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.



8 yıl 9 aya kadar hapis ve siyasi yasak talebi

Hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediliyor. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde İmamoğlu, yeniden yargı önüne çıkacak.

Kaynak : PHA