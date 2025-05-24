CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun metro, metrobüs, otobüs ve vapurlar gibi toplu taşıma araçlarında fotoğraf, ses ve görüntülerinin kullanılmasına yönelik alınan yasaklama kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, parti gençliği harekete geçti.

CHP Gençlik Kolları, İmamoğlu’na yönelik yasak kararına karşı tepkisini yaratıcı bir kampanyayla duyurdu. “İmamoğlu Her Yerde” sloganıyla başlatılan kampanyada; İmamoğlu’nun görselinin kullanıldığı çeşitli materyaller üretildi ve bu ürünlerin baskı dosyaları kamuoyuyla paylaşıldı.

“Nereye Baksalar Bizi Görecekler”

CHP Gençlik Kolları tarafından sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Nereye baksalar bizi görecekler, milyonlarca Ekrem İmamoğlu var! İmamoğlu her yerde! Linkten baskılara ulaş, sen de #İmamoğluHerYerde de!”

Hazırlanan içeriklerde, İmamoğlu’nun portresini taşıyan tişörtlerden rozetlere, bayraklardan çıkartmalara kadar pek çok ürün yer alıyor. Kampanya destekçileri, bu materyallerin linkine sosyal medya üzerinden ulaşabiliyor. Paylaşılan Google Drive bağlantısı üzerinden tasarım dosyaları indirilebiliyor.

Kaynak : PHA