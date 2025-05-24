Turizm Stratejileri Gözden Geçirildi

Toplantıda, Adıyaman’ın mevcut turizm durumu değerlendirilirken, stratejik planlamalar ve potansiyelin etkin kullanımı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Sahip olduğu tarihi ören yerleriyle adeta açık hava müzesi konumunda bulunan Adıyaman’da, turizmin canlandırılması için yapılması gerekenler detaylı biçimde ele alındı.

Vali Varol: “Adıyaman hak ettiği yere ulaşmalı”

Toplantının ardından yapılan açıklamada, Vali Dr. Osman Varol’un, Adıyaman’ın kültürel ve tarihi zenginliklerinin altını çizdiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Sahip olduğu zengin tarihi ve kültürel mirası ile ön plana çıkan kadim medeniyetler şehri Adıyaman’ın mevcut turizm potansiyelinin daha da artırılarak sorun ve çözüm önerilerinin bütün yönleriyle ele alındığı toplantımızı gerçekleştirdik. Anadolu’nun bağrında, medeniyetin kadim şehirlerinden biri olan Adıyaman’ın turizm potansiyelini etkin şekilde hayata geçirmek ve turizm anlamında hak ettiği yere gelebilmesi için tüm paydaşlarımızla birlikte gayretli çalışmalarımız devam edecektir.”

Katılım Geniş Oldu

Toplantıda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın temsilcilerinin yanı sıra Adıyaman’daki çeşitli kamu kurumlarının turizmden sorumlu yetkilileri yer aldı. Katılımcılar, ilin marka değerini artıracak projeler, tanıtım faaliyetleri, konaklama ve ulaşım altyapılarının güçlendirilmesi gibi başlıklar üzerinde ortak bir çalışma zemini oluşturulması gerektiğinde birleşti.

Kaynak : PHA