“Adıyaman’ı birlikte yeniden inşa ediyoruz”

Ziyarette 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Tutdere, Adıyaman’ın yaşadığı büyük yıkımın ardından gösterilen dayanışmanın önemine dikkat çekti. “Şehrimiz zor bir zamandan geçiyor. 6 Şubat’ta büyük bir yıkım yaşamış bir kentin evlatları olarak hepimiz, bu sürecin sonunda Adıyaman’ı yeniden inşa etmek ve ayağa kaldırmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Hem burada yaşayan hemşehrilerimiz hem gurbettekiler büyük bir dayanışma içinde.” ifadelerini kullanan Tutdere, belediye olarak yürütülen çalışmaları da paylaştı.

Tutdere, “Adıyaman Belediyesi olarak altyapıdan içme suyuna, yolların yenilenmesinden yerinde dönüşüm projelerine kadar birçok alanda gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yerinde dönüşümde Türkiye’nin en iyi şehirlerinden biriyiz.” dedi.

Gençlere ve eğitime verilen destek vurgusu

Başkan Tutdere, eğitime ve gençlere yönelik destekleri dolayısıyla ADVAK’a teşekkür etti. “Bu vakıf bizim için çok kıymetli. Gençlerimize sahip çıkan, onların eğitim yolculuğuna katkı sunan bu yapının parçası olan herkese gönülden teşekkür ediyorum.” diyerek vakfın faaliyetlerini takdirle karşıladığını ifade etti.

ADVAK Başkanı Gürsoy: “Sizin başarınız hepimizin başarısıdır”

Ziyaret sırasında konuşan ADVAK Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Gürsoy ise Başkan Tutdere’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu şehir bizleri vekil, bakan yaptı. Şimdi görev sırası bizde. Arkadaşlarımıza anlattığınız güzel gelişmelerle umutlandık. Sizin ve belediyenin başarısı hepimizin başarısı. Hep birlikte çalışacağız, şehrimizi yeniden var edeceğiz.” dedi.

Soruları yanıtladı

Ziyaretin sonunda Başkan Tutdere, vakıf üyeleri ve hemşehrileriyle sohbet ederek sorularını yanıtladı. Görüş alışverişiyle tamamlanan ziyaretin, vakıf ile belediye arasında ilerleyen süreçte kurulacak iş birliği açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.

Kaynak : PHA