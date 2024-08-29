İlk olarak K19 konteyner kentinde Yücel ailesinin evine konuk olan İmamoğlu ve Tutdere, burada aileyle samimi bir kahvaltı yaparak, depremzedelerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Ardından K12 konteyner kentine geçerek Çokgüler ailesini ziyaret eden heyet, CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan’ın da katılımıyla deprem sonrası yaşanan zorluklar ve çözüm önerileri üzerinde durdu.

Ziyaretlerde İmamoğlu, konteyner kentlerdeki ailelerin durumunu yerinde gözlemleyerek, sorunların çözümü için çalışmaların devam edeceğini vurguladı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise depremzedelere yönelik hizmetlerin sürdüğünü belirterek, dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Adıyaman’daki konteyner kentler

Adıyaman’da, merkezdeki 37 konteyner kent alanında toplam 56 bin 286 kişi, köylerde ise 14 bin 334 kişi olmak üzere, il genelinde 70 bin 620 kişi konteynerlerde yaşamını sürdürüyor. Bu ziyaretler, depremzedelerin yaşadığı zorlukların giderilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen çalışmaların bir parçası olarak öne çıkıyor.

Kaynak : PHA