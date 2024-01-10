İletişim Başkanlığı, Van ve Edremit Saldırısı etiketleriyle bot hesaplar kullanılarak panik ve infial oluşturulmak istendiğine dikkati çekti.

Milletvekili Özhan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı Milletvekili Özhan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Van saldırı" ve "Edremit saldırısı" etiketleriyle yürütülen manipülatif çalışmalara itibar edilmemesi istendi.

İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce yapılan açıklamada, "Gündemdekiler (Trends) listesinde görünen bu iki başlıkla ilgili herhangi bir olay veya gelişme söz konusu değildir" denildi.

_________________________________________________________________________________
Şems-i Tebrizi Mah. Vali İzzetbey Cad. No:1 Karatay/KONYA Tel: (0332) 352 85 85  Faks: (0332) 352 85 86                                     Web: www.iletisim.gov.tr  / E-Posta: [email protected]

Kaynak: igf