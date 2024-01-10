İletişim Başkanlığı, Van ve Edremit Saldırısı etiketleriyle bot hesaplar kullanılarak panik ve infial oluşturulmak istendiğine dikkati çekti.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Van saldırı" ve "Edremit saldırısı" etiketleriyle yürütülen manipülatif çalışmalara itibar edilmemesi istendi.

İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce yapılan açıklamada, "Gündemdekiler (Trends) listesinde görünen bu iki başlıkla ilgili herhangi bir olay veya gelişme söz konusu değildir" denildi.

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