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Gazze'de yaşanan insanlık dramını dünyaya duyurmayı amaçlayan ve İsrail'in saldırılarının durdurulması, barışın tesis edilmesi için Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışında gösterdiği çabayı ortaya koyan kitap, zirvede devlet ve hükûmet başkanlarının eşlerine dağıtıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişten günümüze zulme uğrayanın yanında, zalimin karşısında olan mazlumlara kucak açan Türkiye'nin bugün de masum ve mazlum Filistin halkının yanında durduğuna dikkati çekerek, "Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde yapılan katliamların durdurulması, bizim hem insani vazifemiz hem de inancımızın bir gereğidir" diye konuştu.

Söz konusu kitap; "İsrail-Filistin meselesinin tarihsel arka planı", "İsrail'in Filistinliler’e yönelik 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan soykırım girişimi", "İsrail’in saldırılarında hayatlarını kaybeden siviller", "Filistinli ve İsrailli yetkililerin açıklamaları", "Uluslararası toplumun İsrail-Filistin meselesine yaklaşımı", "İsrail barbarlığının ulusal ve uluslararası medya yansımaları", "Türkiye'nin Filistin davasına desteği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barış girişimleri" başlıklarından oluşuyor.