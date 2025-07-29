Geçtiğimiz ay beyin kanaması geçiren Murat Şirik, önce Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Durumunun ağırlaşması ve gelişen komplikasyonlar nedeniyle Gaziantep Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaklaşık bir ay boyunca yoğun bakımda tedavi gören Şirik, sabaha karşı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gaziantep’te vefat eden Murat Şirik’in cenazesi Adıyaman’a getirildi. İkindi namazının ardından düzenlenen cenaze töreniyle, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Yaşanan acı kayıp nedeniyle Prof. Dr. Mehmet Şirik ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Kaynak : PHA