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Gözaltına alınan 43 şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürülürken, sorgulamaların ardından şüphelilerden 8’i tutuklanırken, 35’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 28 günde düzenlenen operasyonda 25.032 gram kubar esrar, 81 kök kenevir, 26 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 1 adet sentetik uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirilirken, 43 şüpheli gözaltına alındı.

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