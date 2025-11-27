Bunlar da ilginizi çekebilir

İl Müdürü Tosun, ilçenin kültürel değerlerinin yaşatılmasının ve yerel üretimin desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, tesis çalışanlarına kolaylıklar diledi.

Ziyarette, üretim süreci hakkında bilgi alan Tosun, Samsat çöreğinin geleneksel yöntemlerle hazırlanışını yerinde gözlemledi. Ayrıca tesisin üretim kapasitesi, istihdama katkısı ve kadın girişimciliğinin desteklenmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İlçe Müdürleri Toplantısı kapsamında bulunduğu Samsat'ta, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ile birlikte ilçenin geleneksel lezzeti Samsat Çöreği'nin üretildiği İpekyolu Samsat 'Samsat Çöreği' Geçim Kaynağı Tesisini ziyaret etti.

