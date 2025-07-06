Ziyaret kapsamında, dondurma ve pasta üretimi yapan bir işletme ile tohum üretimi ve bakliyat paketlemesi gerçekleştiren bir diğer işletmenin üretim alanları yerinde incelendi. İşletme yetkililerinden üretim süreçleri hakkında bilgi alan Akkan, özellikle hijyen, kalite kontrol ve mevzuata uygunluk konularında değerlendirmelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yapılan kontrollerde, üretim zincirinin her aşamasında gıda güvenliği kriterlerine uyulup uyulmadığı gözlemlendi. İşletmelerin üretim kapasitesi, ürün çeşitliliği ve pazarlama stratejileri hakkında da bilgi alındı.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Abdulkadir Akkan, yerel gıda üreticilerinin desteklenmesinin hem ekonomik kalkınma hem de tüketici sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Akkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Gıda güvenliği, halk sağlığının korunmasında en temel unsurlardan biridir. Yerel üreticilerimizin hijyen ve kalite standartlarına uygun üretim yapmaları, hem iç pazarda güvenilir ürün arzını sağlamakta hem de ilimizin tarımsal potansiyelini güçlendirmektedir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak üreticilerimizin yanında olmaya, teknik destek sağlamaya ve sürdürülebilir gıda üretimini teşvik etmeye devam edeceğiz.”

Ziyaretler, karşılıklı görüş alışverişi ve iyi dileklerin ardından sona erdi.

Kaynak : PHA