Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tosun, basın mensuplarının mesai mefhumu gözetmeden, büyük bir özveriyle görev yaptığını vurguladı. Basının, milletin sesi ve vicdanı olduğuna işaret eden Tosun, gazetecilerin doğru, tarafsız ve güvenilir bilginin kamuoyuna ulaştırılmasında önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Toplumun sağlıklı bilgiye erişiminin, güçlü ve özgür bir basınla mümkün olduğuna dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, mesajında tüm basın emekçilerinin gününü kutlayarak, 'Milletimizin sesi ve vicdanı olan, mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveriyle görev yapan, vatandaşlarımızın doğru, tarafsız ve güvenilir bilgiye ulaşması için emek harcayan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE