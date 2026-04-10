Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tosun mesajında, Türk Polis Teşkilatı'nın milletin huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu belirterek, teşkilatın kuruluş yıl dönümünü ve Polis Günü'nü kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Tosun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatımızın 181'inci kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyoruz. Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize, emekli emniyet mensuplarımıza ve görev başındaki tüm kahraman polislerimize şükranlarımızı sunuyoruz.'

Kaynak : PERRE