'Atatürk, bağımsızlık mücadelesiyle tüm dünyaya örnek olmuştur'

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, mesajında Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti:

'Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk; aziz milletimizi bağımsızlık ülküsü etrafında birleştirmiş, inanç, azim ve kararlılıkla yürüttüğü istiklal mücadelesiyle tüm dünyaya örnek olmuş bir liderdir.

'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni, köklü medeniyetimizin temelleri üzerine inşa ederek bizlere emanet etmiştir.'

'Köklerden geleceğe güçlü nesiller yetiştirmek önceliğimizdir'

Tosun, eğitim camiası olarak Atatürk'ün izinde bilimi ve aklı rehber edinen nesiller yetiştirmek için çalıştıklarını ifade etti:

'Bugün bizler de eğitim camiası olarak, aklı ve bilimi rehber edinen, millî ve manevi değerlerle donanmış güçlü nesiller yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Medeniyetimizin köklü tarihini, kültürünü ve değerlerini 'Köklerden Geleceğe' anlayışıyla yaşatmak, bu mirası gelecek kuşaklara aktarmak en temel görevimizdir.

Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizlere bu vatanı emanet eden atalarımızın mirasına sahip çıkmak ve bu bilinci genç kuşaklara aktarmaktır.'

'10 Kasım, emaneti geleceğe taşıma günüdür'

Ali Tosun, 10 Kasım'ın yalnızca bir anma günü değil, aynı zamanda Atatürk'ün emanet ettiği değerlere sahip çıkma ve onları geleceğe taşıma günü olduğunu vurguladı:

'10 Kasım; yalnızca bir anma günü değil, bizlere emanet edilen değerleri yeniden hatırlama ve geleceğe taşıma günüdür.

Bu emaneti yaşatmanın en güçlü yolu ise eğitimdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği çağdaş medeniyet vizyonu doğrultusunda; bilimde, kültürde, sanatta ve fikirde donanımlı, millî ve manevi değerlerle yoğrulmuş nesiller yetiştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur.'

'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile hedefimiz erdemli toplumdur'

Tosun, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda eğitimin rehberliğinde erdemli bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

'Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin rehberliğinde, değerlerden erdemli insana, erdemli insandan ise huzurlu ve yaşanabilir bir topluma ulaşmak en büyük hedefimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal ve istikbal uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

Ruhları şad, mekânları cennet olsun.'

Kaynak : PERRE