Emircan Ahmet Alsan: “Depremzede Adıyaman’a moral ve kalkınma gerekirdi”

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada sert ifadelerle tepkisini dile getirdi:

“Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Kültür Yolu Festivali bu sene 20 şehirde yapılacak. Festival büyüklüğü nedeniyle şehre turist kazandırmasının yanı sıra ekonomik ve sosyal alanları da geliştiriyor. Konserlerin yanı sıra birçok sergi ve etkinliğin de yapıldığı festival, ilimizde yapılmış olsaydı; şehrimizin turizm potansiyelini ortaya çıkarmanın yanı sıra depremden etkilenen vatandaşlarımıza da moral olurdu. Ama yine dışarıda bırakıldık.”

Alsan, Adıyaman’ın Kültür Yolu Festivali kapsamına alınmamasının, şehrin kültürel kimliğine ve gelişim sürecine yönelik bir ihmal olduğunu vurguladı. “Nemrut gibi dünya mirası bir değeri olan Adıyaman’ın bu çapta bir organizasyona dahil edilmemesi affedilir değil” dedi.

Festival Listesinde 20 Şehir Var, Adıyaman Yok

Bakanlığın açıkladığı programa göre Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025’te şu şehirlerde gerçekleştirilecek:

Adana, Manisa, Şanlıurfa, Samsun, Bursa, Trabzon, Van, Nevşehir, Erzurum, Çanakkale, Kayseri, Gaziantep, Ankara, Konya, İstanbul, Malatya, Diyarbakır, Mardin, İzmir, Antalya

Şehirlerin her birinde bir hafta sürecek etkinliklerde konserler, sergiler, gösteriler, atölyeler ve çok sayıda kültürel-sosyal faaliyet düzenlenecek. Festivalin her ili canlandırması ve kültürel ekonomi yaratması bekleniyor.

Şanlıurfa’da 9 Gün Boyunca Ünlü İsimler Sahne Alıyor

Komşu şehir Şanlıurfa, 24 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Urfa Arkeoloji Müzesi bahçesinde düzenlenen etkinliklerde her akşam saat 21.30’da bir sanatçı sahne alıyor. Konser programında yer alan isimler şöyle:

Serkan Kaya (24 Mayıs)

Oğuzhan Koç (25 Mayıs)

Bilal Sonses (26 Mayıs)

Bayhan (27 Mayıs)

Derya Uluğ (28 Mayıs)

Murat Dalkılıç (29 Mayıs)

Bengü (30 Mayıs)

Ebru Yaşar (31 Mayıs)

Alişan (1 Haziran)

Bu konserlerin tamamen ücretsiz olması ve halka açık şekilde gerçekleştirilmesi, Urfa’da ekonomik hareketliliğin yanı sıra sosyal motivasyon da sağlamış durumda.

“Adıyaman İçin Kaçırılmış Bir Fırsat”

Adıyamanlı sivil toplum kuruluşları, sanatçılar ve turizmciler, festival kapsamı dışında bırakılmanın Adıyaman için büyük bir kayıp olduğunu vurguluyor.

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, bu dışlanmayı şu sözlerle değerlendirdi:

“UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı ve Kommagene Krallığı’na ait onlarca tarihi değere sahip Adıyaman, yine yok sayıldı. 6 Şubat depreminin yaraları hâlâ sarılmamışken, böyle bir festivalin Adıyaman’da düzenlenmesi hem tanıtım hem moral açısından çok değerli olurdu.”

Kültür Yolu Festivali Nedir?

Türkiye Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 45 bine yakın sanatçı, 7 bine yakın etkinlik, binin üzerinde mekânda gerçekleştirilen büyük çaplı bir kültür sanat organizasyonudur. Festival; konserlerden sergilere, tiyatrodan dijital enstalasyonlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. 2025 yılında 8 ay sürecek olan festivalin amacı, Türkiye'nin kültürel mirasını ulusal ve uluslararası platformda görünür kılmak olarak tanımlanıyor.

Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı festivalle ilgili şunları söylemişti:

“Türkiye Kültür Yolu Festivalimiz kapsadığı alan ve katılım sayısıyla dünyanın en büyük festivali. Avrupa Festivaller Birliği’nin içerisinde olan nadir festivallerden birisi. Bu festivalin büyüklüğünü yakalayabilecek Avrupa’da kolay kolay bir şehir yok.”

Adıyaman Neden Önemliydi?

UNESCO Dünya Mirası: Nemrut Dağı

150’ye yakın tescilli ören yeri

Kommagene Krallığı'na ait antik kentler

Tarihi Perre Antik Kenti, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü

Deprem sonrası toparlanma ve sosyal moral ihtiyacı

Tüm bu nedenlerle Adıyaman’ın festival kapsamında olmaması kamuoyunda “unutulmuş şehir” algısını pekiştiriyor.

Kaynak : PHA