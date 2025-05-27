“Darbecilik 27 Mayıs’la başladı, vesayet yıllarca sürdü”

Açıklamasında 27 Mayıs darbesinin sadece bir askeri müdahale değil, aynı zamanda Türkiye’deki vesayet düzeninin kurumsallaşmasının başlangıcı olduğunu belirten Av. İrfan Yılmaz, “27 Mayıs sadece tek bir darbe tarihi değildir. Ülkemizde darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmalarının kurgulanmasını temsil eder. O günden sonra birçok darbeci, 27 Mayıs’tan cesaret aldı” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, darbenin halkın iradesine, seçilmiş yönetime ve demokratik sürece vurulan en ağır darbelerden biri olduğunu vurgulayarak, “Darbeye giden yolun taşları kışkırtmalarla, yalan haberlerle döşendi. Yassıada’da sahnelenen hukuk dışı yargılamalarla da milletin iradesi yargılandı” dedi.

“CHP darbenin ya önünde, ya arkasında, ya yanında oldu”

Av. İrfan Yılmaz, 27 Mayıs sürecinde dönemin CHP yönetimini de sert sözlerle eleştirerek, “Dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, darbeyi yapan Cemal Gürsel’e ‘Asıl ben sizin emrinizdeyim’ diyerek CHP’nin darbecilikle ilişkisini açıkça ilan etmiştir. O günden bugüne CHP, her türlü darbenin ya önünde, ya arkasında, ya da yanında durmuştur” ifadelerine yer verdi.

“Milletin iradesi sürekli tehdit altında tutuldu”

AK Parti döneminden önceki yıllarda seçilmiş hükümetlerin sürekli darbe ve idam tehditleri altında görev yaptığını belirten Yılmaz, “Her on yılda bir demokrasimize darbe vurulmuş, milletin iradesi yok sayılmıştır. Vesayet mekanizması devletin milletten uzaklaştırılmasının kaynağı haline gelmiştir” dedi.

“AK Parti bu zihniyetle yüzleşti, mücadele etti”

AK Parti’nin iktidara geldiği günden itibaren vesayetçi ve cunta zihniyetiyle kararlı biçimde mücadele ettiğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu vesayet mekanizmalarını milletimizin desteğiyle teker teker çökerttik. Devlet-millet kucaklaşmasını inşa ederek milletin iradesini yeniden tesis ettik.”

“Bugün de vesayet zihniyeti farklı maskelerle karşımızda”

Av. İrfan Yılmaz açıklamasının son bölümünde vesayetçi zihniyetin bazı kesimlerde hâlâ yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Vesayetçi ve cuntacı zihniyet; bugün öğrencileri sokaklara dökenlerde, boykot çağrısı yapanlarda, sokakları karıştıranlarda, kutsallara zarar verenlerde, ‘Ordu Göreve’ pankartı açanlarda, darbe teşebbüsünü kahve içerek seyredenlerde yeniden karşımıza çıkmaktadır. Ancak biz buradayız. Demokrasi için, hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik durmaya devam edeceğiz.”

“Demokrasi mücadelesinden geri durmayacağız”

Açıklamasını “Durmak yok, yola devam” vurgusuyla tamamlayan Yılmaz, “27 Mayıs darbesini ve onun getirdiği karanlığı bir kez daha kınarken, AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde adalet, kalkınma ve demokrasi mücadelemizden bir an bile geri durmayacağız” dedi.

Kaynak : PHA