Projenin amacının Türk kültür ve sanatının en önemli dallarının çağdaş seyirlik sahne sanatları seviyesine ulaşmasına katkıda bulunmak ve Türk coğrafyalarında yaşayan yeteneklerin çocuk yaşta birbiriyle kaynaşmasını hedeflemek olduğunu söyleyen İksad Genel Sekreteri Dr. Kaldygul Adilbekova, festivale Kazakistan’dan ve Türkiye’den yüzün üzerinde genç ve çocuğun katılarak performans sergilediklerini söyledi.

Etkinliğimize katkı ve desteklerinden dolayı Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Osman Bozali'ye, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Günday'a, ADGSL öğrencileri ve hocalarına, Kazakistan Kültür Bakanlığı, İl Kültür Müdürlüğü ve Mangistau il Müdürü Salmurzin'a KATEAD ve Üsküdar Belediyesi mensuplarına teşekkür eden Dr. Kaldygul Adilbekova projelerinin diğer Türk Cumhuriyetlerini de kapsayacak şekilde 2023 yılı içerisinde devam edeceğini sözlerine ekledi.