İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kuraklık ve yoksullukla mücadele üzerine temellenen “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla ekonomik getirisi yüksek olan susuz bamya yaygınlaştırılıyor. Bergama Yenikent Ovası’nda Mayıs ayında ekilen atalık susuz bamyanın hasadı başladı. Bamyalar tohumluk olacak ve İzmir'in bütün ilçelerine ücretsiz dağıtılacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kuraklık ve yoksullukla mücadele etmek için ekonomik getirisi yüksek olan susuz bamyayı yaygınlaştırıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi’nin (İZTAM) Bergama Yenikent Ovası’nda Mayıs ayında yaptığı atalık susuz bamya ekimi başarılı sonuçlar verdi ve hasat başladı. Ekilen atalık susuz bamyalar tohumluk olacak ve İzmir'in bütün ilçelerine ücretsiz olarak dağıtılacak.

Susuz tarım teşvik ediliyor Kuraklık karşısında önemli bir mahsul olan susuz bamya, aynı zamanda katma değeri yüksek bir ürün olması nedeniyle de üreticiler için önemli bir gelir kaynağı. Susuz bamya projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere gelir desteği sağlama ve susuz tarımın yaygınlaşması hedeflerinin bir parçası olarak uygulanıyor. Proje, İzmir'in tarım potansiyelini geliştirmeye, susuz tarım yapılmasına ve çiftçilerin daha iyi gelir elde etmelerine katkı sağlayacak.

Proje kapsamında Bergama'da bir dönümlük arazide tohum üretimi için atalık susuz bamya ekimi yapıldı. Mayıs ayında ekimi yapılan susuz bamya, Temmuz ayından itibaren hasat edilmeye başlandı. Hasat edilen susuz bamya tohumlarının İzmir'in bütün ilçelerine ücretsiz olarak dağıtılması planlanıyor.

Yağmur suyuyla yetişen susuz bamya Atalık susuz bamya tohumu, kuraklığa dayanıklı bir bitki olmasından kaynaklı sulama sıkıntısı yaşanan dönemlerde bile yetişmesiyle büyük önem taşıyor. Bu nedenle, susuz bamya ekiminin İzmir'in tarım sektörünün dayanıklılığını artırmaya yardımcı olması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, susuz bamya ekimi projesini, havza bazlı bir planlama ile yürütüyor. Tarımsal havza planlaması, su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına ve su sıkıntısı yaşanabilecek bölgelerin belirlenmesine yardımcı oluyor.