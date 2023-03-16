Adıyaman'da bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, Şanlıurfa'da da sel dolayısıyla 14 kişi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da 30 yılın yağış rekoru kırıldı, iki günde metrekareye 137,6 kilogram yağış düştü.

Şanlıurfa Valiliği'nden sel sonrası çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada kentte son 30 yılda metrekareye düşen ortalama yağış miktarının 57,9 kilogram olduğu, merkez ilçelerine son 2 günde düşen yağış miktarının ise 137,6 kilograma ulaştığı ifade edildi.

https://twitter.com/UrfaValiligi/status/1636296338051670017

Şiddetli sağanak yağışla Karakoyun, Cavsak, Karaköprü ve Sırrın derelerinin taşması sonucu sel baskınlarının meydana geldiği ve en çok bu bölgelerin afetten etkilendiği belirtilen açıklamada, dün ve bugün ildeki tüm okul kademelerinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayıldığı hatırlatıldı.

Bu arada Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise, sel afetinden etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.

Vali Ayhan, 7/24 büyük bir özveriyle afetin izlerini silmek için çalışan ekiplere teşekkür ederken, tüm yaraların en kısa sürede sarılması için büyük bir özveriyle çalışıldığını dile getirdi.