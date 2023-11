Tahmini Okuma Süresi: dakika

Açıklamada, ‘‘Cuma günü İstanbul’dan yola çıkacağız. İlleri gezeceğiz ve İncirlik Üssü'ne gideceğiz.’’ denildi.

Apartheid rejimi İsrail’in Gazze’deki sivillere yönelik saldırıları devam ediyor.

İşgalci İsrail’in sivil yerleşim alanları, hastane, ibadethane ve okul gibi yerlere düzenlediği saldırılar, zaten abluka altında olan Gazze’de büyük bir insani krizin meydana gelmesine sebep oldu.

Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı ABD’nin takınmış olduğu İsrail yanlısı tutuma karşı dünya genelinde tepkiler yükseliyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, ‘Filistin İçin Özgürlük Konvoyu’ sloganıyla Türkiye genelinden sivil araçlarla, 31 Ekim 2023 Cuma günü Adana’daki İncirlik Üssü’ne doğru yola çıkılacağı ve burada protesto gösterileri düzenleneceği açıklandı.

‘‘Amerika, Türkiye’nin etrafını tamamen çevirmiştir’’

Basın toplantısında konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, yaptığı açıklamada, ‘‘Çok tarihi günlerden geçiyoruz. Ve bunun için dünya halklarına çok büyük görevler düşüyor. Devletlerin ve liderlerin çılgınlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Bu sebeple halkların kardeşliği hareketini başlatacağız.’’ dedi.

Yıldırım, dünya genelindeki ABD üslerinin olduğu bir haritayı göstererek ‘‘Amerika, Türkiye'yi işgal etmek için etrafını tamamen çevirmiştir. Buna dikkat edin. Ve bunun en önemli koordinasyonu İncirlik'te ve Kürecik'te yapılmaktadır. Bu üsler, masum değildir. Biz şimdi dünyayı kurtarma peşindeyiz. Biz iyi insanların bir araya gelmesi için çalışmalar yapıyoruz. Din, dil, ırk ayrımı yapmıyoruz. Şu anda mesele yalnızca Filistin meselesi değildir. Mesele dünyanın işgal edilme meselesidir. Bu dönem, Siyonistler tarafından işgal edilen Amerika’nın ve Avrupa ülkelerinin işgalden kurtuluş mücadelesinin başlangıç dönemidir.’’ diye konuştu.

Dünya genelindeki vicdan sahibi tüm insanlara çağrı bulunan Bülent Yıldırım şöyle konuştu: ‘‘Buradan Avrupa ve Amerika halkına çağrıda bulunuyorum. Siyonizm sizi işgal etmiş ve liderleriniz Siyonist uşağıdır. Bunlar, sadece Filistin'e bomba atmıyorlar. Sizi de sömürüyorlar. En büyük Siyonizm’in işgal ettiği toprak, Amerika halkının yaşadığı topraktır. Özgür düşünceye sahip olan Amerika halkı, ayağa kalkın ve hakkınızı arayın. Beyaz Saray'ın önüne gidin. Bu Siyonistleri aşağıya indirin. Ne diyor bu Siyonist Dışişleri Bakanı. Bende Yahudi’yim diyor. Ben buradan Yahudilere soruyorum. Çocuk ölümlerini kabul ediyor musunuz? O nedenle İsrail halkına da sesleniyorum. Mavi Marmara'da Yahudiler de vardı. Bu Netanyahu'yu aşağı indirin. Netanyahu dünyayı kana buluyor. Netanyahu Hitler'in uşağıdır Netanyahu antisemitizm artsın. Ve Yahudiler dünyanın her tarafında zorlansın. Katledilsin. İsrail'e mahkum olsun diye bu savaşı, bu kadar şiddetli yapıyor’’

‘‘Dünya genelindeki halklar Siyonist sistemi çökertecek’’

Yıldırım, artık Siyonist sistemin deşifre edildiğini belirterek, ‘‘Üçüncü dünya savaşı geliyor. Ve koşarak geliyor. Üçüncü dünya savaşını durduracak sadece halklardır. İyi ve merhametli insanlardır. Merhametli halkların kardeşliği ayağa kalksın. Ne güzel eylemler yaptınız Londra'da. Barcelona'da, Berlin'de, Paris'te, yeryüzünün her tarafında. Latin Amerika'da, Afrika'da, Endonezya'da dünyanın her tarafında halklar harekete geçti. Bu halklar büyük dünya Siyonist sistemini çökertecek. Artık deşifre oluyorsunuz.’’ ifadesini kullandı.

Tüm Türkiye ve dünyaya harekete geçme çağrısında bulunan Yıldırım, ‘‘Biz yüz binlerce insanla İncillik Üssü'ne doğru gideceğiz. Türkiye halkı ayağa kalkın. Binlerce insan olarak yola çıkın. Evlerinizde durmayın. Yatmayın, uyumayın. Çocuklar ölüyor. Bu çocukların ölümüne sessiz kalırsanız bizim çocuklarımıza da aynısı yapılacak. Gösterdiğim harita Amerika'nın işgal haritasıdır. Bu siyonizmin işgal edilmiş Amerika topraklarının yöneticilerinin kanı Filistin'den çıkarıp Türkiye'ye yayma haritasıdır. Amerika halkına sesleniyorum. Çocuk ve kadınlar için ayağa kalkın. Çünkü göreceksiniz. Türkiye halkı ayağa kalkacak.’’ sözlerini söyledi.

‘‘Cuma günü yola çıkıyoruz, Pazar günü İncirlik’te olacağız’’

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, organizasyona dair detayları paylaşarak, ‘‘Cuma günü İstanbul’dan yola çıkacağız. Allah'ın izniyle Adapazarı'na uğrayacağız. Ankara'ya uğrayacağız. Basın toplantıları yapacağız. Oradan Konya'ya sonra Pazar günü İncirlik'te olacağız. Tüm Türkiye’den katılım olacak. Eğer Gazze’de ateşkes olmazsa orada kalacağız. Herkesi bu konvoya destek vermeye davet ediyorum’’ dedi.

Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür ise, ‘‘Neredeyse 75 yıldır bu bölgede bulunan İncirlik Üssü’nün varlığı sorgulanmalıdır. Tüm yetkili makamlar, sivil toplumumuz ve halkımız bir karar vermelidir. İncirlik Üssü burada ne yapıyor?’’ diye konuştu.



