Vakfın çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan İHH Genel Sekreteri Dr. Durmuş Aydın, 60 ülkede kurbanlık satın alımlarını ve gerekli hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Bu yılki faaliyet sloganını “Kurban Kardeşliğe Çağrı” olarak belirleyen İHH İnsani Yardım Vakfı, vekâletini aldığı kurbanları Türkiye dâhil olmak üzere 60 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İHH Genel Sekreteri Dr. Durmuş Aydın yaptığı açıklamada, çalışmalara haftalar öncesinden başlandığını, gerekli protokollerin yapıldığını aktardı. Aydın, “Hayvanların kurbanlık olma şartlarını taşıyıp taşımadığı konusunda gerekli denetimleri yaparak satın alımları yaptık. Kesim öncesinde de tekrar kontrollerimizi yapıp kesim işlemlerinin ardından dağıtımlarını yapacağız. Kurban vekâletini vakfımıza veren bağışçılarımız, çalışma yapılacak ülkeler arasından kontenjan dâhilinde dilediğini seçebiliyor” dedi.

“Tek fiyat uygulamamıza bu yıl da devam ediyoruz”

Bu yıl da önceki senelerde olduğu gibi yurt içi ve yurt dışı hisse bedelinin tek fiyat olarak belirlendiğini hatırlatan Aydın, “Kurbanlık fiyatları ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Fiyatların yüksek olduğu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine yeterince kurban payı ulaştırılamaması ihtimali dolayısıyla tek fiyat uygulamasına bu yıl da devam ediyoruz” diye konuştu.

75 bin çocuğa bayramlık hedefi

Aydın, yetimlere ve ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik çalışmalara değinerek, “Bu bayramda da bayramlıklarla çocukların mutluluklarına vesile olmak istiyoruz. Yurt içinde ve dışında 75 bin çocuğa bayramlık ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bağışçılar, 900 TL gibi makul bir ücret karşılığında bir çocuğun bayramlık elbise ihtiyacını karşılayabiliyor” ifadelerini kullandı.

Gazze’ye yönelik çalışmalara ağırlık verilecek

İHH’nın uzun yıllardır Filistin ve Gazze'ye yönelik kurban çalışmalarında bulunduğunu belirten Aydın şöyle devam etti: “Bu sene Gazze’ye yönelik çalışmalarımıza daha da ağırlık vereceğiz. İşgalci İsrail’in Gazze’deki yoğun saldırıları sebebiyle şehirde belli bir kontenjanda kurban keseceğiz. Fakat farklı ülkelerde kesilen kurbanları paylar halinde konservelenmiş ve dondurulmuş şekilde on binlerce Gazzeli ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefliyoruz.”



Kaynak : PHA