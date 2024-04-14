İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveytli kuruluş Kuwait Society for Relief tarafından ortak hazırlanan insani yardım gemisi, Mersin Limanı’ndan Mısır Ariş Limanı’na doğru yola çıktı. Burada Mısır Kızılayı’na teslim edilecek yardım malzemeleri, ardından Gazze’ye ulaştırılacak. Gemide, birçok farklı kalemde 907 tonu aşkın malzeme yer alıyor. Geminin içerisinde, 394 bin 944 adet yemeye hazır gıda, 10 bin adet 5 kilo gramlık un, 10 bin adet gıda, 24 metre kare büyüklüğünde 650 adet çadır, 2 biner adet yatak, yastık, nevresim ve halı, 3 bin 994 adet battaniye, 30 bin adet kişisel temizlik kiti, 23 bin 212 koli çocuk bezi, 20 bin 180 koli kadın pedi, 17 bin 378 koli ıslak mendil, 4 bin 369 koli hasta bezi, 10 bin 397 koli deterjan ve 11 bin 449 adet bulaşık deterjanı yer aldı. İçerisinde, 907 ton 502 kiloluk malzeme bulunan yardım gemisi ile, on binlerce Gazzeliye destek ulaştırılması hedefleniyor.

Kaynak : PHA