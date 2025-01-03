Ayrıca ekipler tarafından yıl içinde 60 bine yakın kişinin katıldığı 792 eğitim programı düzenlendi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetimi Birimine bağlı arama-kurtarma ekipleri tarafından 2024 yılında çok sayıda arama-kurtarma operasyonu, eğitim programı, akreditasyon çalışması ve farkındalık faaliyeti düzenlendi. Birime bağlı 74 ekipte 3 bin 641 gönüllü bulunurken, ekiplerden 1’i ağır, 3’ü orta ve 29’u hafif seviye akreditasyona sahip. Ayrıca, 1 ekibin ağır sınıf beslenme akreditasyonu ve 1 ekibin de ayni bağış, depo yönetimi ve dağıtım akreditasyonu bulunuyor.

İHH arama kurtarma biriminde, 302 psikososyal destek gönüllüsü ve 74 medikal kurtarma gönüllüsü de görev alıyor.

Afet ve kazalar sonrası yardım çalışması

2024 yılında 230 operasyona katılan İHH Afet Yönetimi Başkanlığına bağlı ekipler ayrıca; 60 bine yakın kişinin katıldığı 792 eğitim programı, 738 toplantı, 112 tatbikat ve 266 sportif faaliyet düzenledi.

Ekipler, 2024 yılında meydana gelen çeşitli afetlerin ve kazaların ardından harekete geçerek arama-kurtarma çalışmalarında bulundu.

17 farklı alanda eğitim

Ekipler tarafından 2024 yılında düzenlenen eğitimler ve sayıları ise şu şekilde:

-210 adet Afet Farkındalık Eğitimi

-163 adet Doğada Arama Kurtarma Eğitimi

-122 adet Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi

-93 adet Akreditasyon Eğitimi

-57 adet İlkyardımcı Eğitimi

-35 adet Yangın Eğitimi,

-30 adet Dağcılık Eğitimi

-24 adet Telsiz Eğitimi

-16 adet Suda Arama Kurtarma Eğitimi

-10 adet İlkyardım Eğitimi

-6 adet Barınma Eğitimi

-5 adet Oryantasyon Eğitimi

-2 adet KBRN Farkındalık Eğitimi

-2 adet Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi

-2 adet Yangın Bilgisi Eğitimi

-1 adet Kentsel Arama Kurtarma Eğitmen Eğitimi

-1 adet Temel Arama Kurtarma Eğitimi

Yurt dışında eğitimler düzenlendi

İHH Afet Yönetimi’ne bağlı eğitmenler 2024 yılında da yurt dışındaki arama kurtarma ekiplerine eğitim verdi. Bu kapsamda, Pakistan’da 25 kişiye, Güney Afrika’da ise 11 kişiye Doğada Arama Kurtarma İleri Seviye eğitimleri, Karadağ’da 16 kişiye, Pakistan’da ise 25 kişiye Kentsel Arama Kurtarma temel seviye eğitimleri verildi.

Ayrıca İHH ekibinden 8 kişi, Hırvatistan’da Mağara Arama Kurtarma eğitimi aldı.

5 arama kurtarma köpeği bulunuyor

İHH İnsani Yardım Vakfı Köpekli Arama Kurtarma Birimine bağlı 5 arama kurtarma köpeği de sürekli olarak eğitimlerden geçerek olası afet durumlarına karşı hazırlanıyor. İHH arama kurtarma köpeği Bozo ve eğitmeni İbrahim Güler, AFAD tarafından Ankara’da 122 köpekli arama timinin katılımıyla düzenlenen “2024 Köpekli Arama Timleri Görev ve Eğitim Yeterlilik Sınavı”nda birinci oldu.

İHH’nın arama kurtarma alanındaki çalışmaları devam ediyor.



Kaynak : PHA