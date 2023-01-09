Emeğin kıymetinin bilinmediği bir dönemde yazılı, görsel ve işitsel basın da ayrım yapılarak internet gazeteciliğinin görmezden gelindiği bir dönemi yaşadıklarını belirterek sektördeki çifte standartta dikkat çeken, Başkan Akbilek, "Özellikle bizler Anadolu basını ve sektör emekçilerinin içinde bulunduğu başta ekonomik sorunlar ve özlük hakları olmak üzere bu sıkıntılı süreçten hep birlikte geçmeye çalışıyoruz. Basın camiasının bir araya geldiği 10 Ocak gibi özel bir günde bile nefes alamaz durumdaki internet medyasının sahipleri ve çalışanları mutsuz ve umutsuz. Yeni çıkarılan yasa ile birlikte Basın emekçilerinin özlük hakları ve çalışma şartları iyileştirildi dediğimiz anda Basın ilan kurumu tarafından düzenlenen taslak bizlerin elini kolunu bağladı bu nedenle bu anlamlı günde mutlu olamadığımızı kamuoyuna bildiriyoruz." Şeklinde konuştu.

"Çalışanların mutlu ve mesleki haber heyecanını kaybetmediği 10 Ocaklarda buluşmak dileğiyle"

Akbilek,"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle herhangi bir organizasyon ve kutlama düşüncesi bile taşımıyoruz. Çünkü İnternet medyası Basın İlan Kurumu tarafından elinin, ayağının bağlanmaya çalışıldığı bu süreçte bizim naçizane yasal tepkimiz sayfalarımızın manşet kısmını karartmak koşulu ile 10 Ocak gazeteciler gününde tek yürek tepkimizi ifade edebiliriz. İnternet medyasının hak ettiği koşullarda çok daha demokratik ve ekonomik özgürlüğünü yakalamış, çalışanlarının mutlu ve mesleki haber heyecanını kaybetmediği 10 Ocaklarda buluşmak dileği ile umutlarımızı koruyor, yetkililerin sesimizi duymasını bekliyoruz. Haber peşinde koşan, doğru haberin aktarılması için gece gündüz demeden emek veren tüm gazeteci meslektaşlarımız ile basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim. Ancak bu kutlama sadece sözde bir kutlamadır. Özde bir kutlama için şartların düzelmesini bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.