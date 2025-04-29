CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, polislerin kameraları bantladığı yönündeki açıklamaları siyasette yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda iddialara sert tepki gösterdi.

EGM'den Resmi Açıklama: “Müfredatta Bant Uygulaması Yoktur”

Tartışma, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) yaptığı açıklamayla resmiyet kazandı. EGM, "Yakın koruma eğitimlerinde 'kamera bantlama' gibi bir uygulama yoktur" diyerek Özgür Özel'in iddialarını reddetti. Açıklamada, “Fiili olarak görev yapan 5 bin 263 koruma polisimizin eğitiminde bant taşıma ya da kamerayı kapatma gibi bir yöntem kesinlikle bulunmamaktadır” denildi.

Bakan Yerlikaya’dan “Özel” Vurgulu Cevap

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yaptığı açıklamada isim vermeden Özgür Özel’i hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

“Daha iyi anlaman için sana 'Özel' bir açıklama da yapayım:

Bir… Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur.

İki… Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz.

Üç… Bantçı, söylediklerin alçak bir iftiradır.

Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor.”

Yerlikaya’nın açıklamasındaki “gönül gözü” vurgusu kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Açıklama, hükümet kanadından gelen en net ve sert yanıt olarak değerlendirildi.

Tartışma nasıl başladı?

CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde bazı koruma polislerinin kamuya açık programlarda kameraları bantladığını ve bu durumun halkın bilgi edinme hakkını engellediğini öne sürmüştü. Olay, hem Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hem de İçişleri Bakanı’nın doğrudan açıklamalarıyla resmiyet kazanan bir polemiğe dönüştü.

Kaynak : PHA