Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonun detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:
33 Adrese Baskın: 22 Gözaltı, 15 Tutuklama
Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 33 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon sonucunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 15’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7’si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Çok Sayıda Suçtan Soruşturma Başlatıldı
Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin çeşitli suçlara karıştığını belirterek, haklarında silahlı tehdit, silah zoruyla senet imzalatmak suretiyle yağma, birden fazla kişiyle nitelikli yağma, 6136 sayılı Kanuna muhalefet, şantaj, kumar oynatmak için yer temin etme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Operasyon kapsamında 7 adet ruhsatsız tabanca, çeşitli miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda kesici/delici alet ve dijital materyalin ele geçirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, açıklamasında suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, güvenlik güçlerinin organize suçlarla mücadelede etkin çalışmalar yürüttüğünü belirtti.
Kaynak : PHA