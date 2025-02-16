Özel, Adıyaman’daki koordinasyon merkezinde, dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile dönemin CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere arasında yaşanan bir tartışmayı kamuoyuna aktardı. Ancak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Özel’in açıklamalarındaki bahse konu bakanın kendisi olduğu zannı ve sosyal medyadan verdiği tepki ile tartışma farklı bir boyut kazandı.

Deprem Sürecindeki Gerilim: Karaismailoğlu ile Tutdere Karşı Karşıya Geldi

6 Şubat depremlerinde ağır yıkım yaşayan illerden biri olan Adıyaman’da, deprem sonrası yaşanan krizler ve gecikmeler kamuoyunun tepkisini çekmişti. Depremin ardından Adıyaman'dan sorumlu koordinatör bakan olarak görevlendirilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamalarda "Adıyaman’da barınma sorunu çözüldü" ifadelerini kullanmıştı. Ancak, bu sözler başta bölge halkı olmak üzere muhalefet kanadında büyük bir tepkiye yol açmıştı.

Dönemin CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Karaismailoğlu’nun sözlerini sert bir dille eleştirerek, "Vicdanı kurumuş bakan!" ifadesiyle depremzedelerin hala çadırlara ve konteynerlere ulaşmada ciddi sorunlar yaşadığını vurgulamıştı. 19 Şubat 2023 tarihinde yaptığı açıklamada Tutdere, hükümetin Adıyaman’daki kriz yönetimini eleştirmiş ve depremzedelerin içinde bulunduğu zorlukları dile getirmişti.

Bu açıklamaların ardından, Adıyaman’daki koordinasyon merkezinde Adil Karaismailoğlu ve Abdurrahman Tutdere arasında büyük bir tartışma yaşandığı belirtiliyor. Özgür Özel’in aktardığına göre, tartışma sırasında Bakan Karaismailoğlu, Tutdere’nin üzerine yürüdü ve Tutdere de Karaismailoğlu’nun yakasına yapıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle ikili güçlükle ayrıldı.

Murat Kurum Üzerine Alındı ve Tartışmaya Dahil Oldu: Özel’i Hedef Aldı

Özel’in bu anekdotu paylaşmasının ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un duruma tepki göstermesiyle tartışma büyüdü. Kurum, kendisinin böyle bir olaya dahil olmadığını belirterek, Özel’in açıklamalarını "hayal ürünü" olarak nitelendirdi.

Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Münir Özkul ve Şener Şen’in yer aldığı bir film kesitini kullanarak Özgür Özel’i eleştirdi. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ben belediye başkanının üzerine yürümüşüm de, belediye başkanı benim iki yakama yapışmış da… Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma, nasıl bir yalan. İnsanın ağzı açık kalıyor. Özgür Özel, Türk siyasetinin Ziya’sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum."

Kurum’un "Ziya" göndermesi, sosyal medyada geniş yankı buldu. Özellikle iktidar yanlısı kesimler, Kurum’un çıkışını desteklerken, muhalefet cephesinden özellikle de olaya şahit olanlardan peş peşe sert tepkiler geldi.

CHP’den Murat Kurum’a Yanıt: “Laf Yetiştireceğim Diye Komik Duruma Düşme”

Murat Kurum’un paylaşımına ilk yanıt CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’tan geldi. Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özgür Özel’in ismen Murat Kurum’u kastetmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Buluttan nem kapmışsın Murat Kurum. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel senin adını anmadı, kastettiği Bakan da sen değilsin. Saray’ın kabinesinde, vatandaşa hesap vermeyen tek Bakan sen değilsin. Laf yetiştireceğim diye komik duruma düşme. O dönemdeki bakanlara sor da öğren kim olduğunu."

Bulut’un açıklaması, CHP cephesinde Kurum’a yönelik tepkilerin bir yansıması olarak değerlendirildi. Partililer, Özgür Özel’in olayın yaşandığı dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu kastettiğini ve Kurum’un kendisini olayın içine çekerek gündem değiştirmek istediğini savundu.

Siyasette Yeni Bir Gerilim Alanı mı?

Özgür Özel’in anlattığı olayın yankıları sürerken, Murat Kurum’un verdiği tepki ve CHP’den gelen sert yanıtlar, Türkiye siyasetinde yeni bir polemiğin kapısını araladı. Özellikle sosyal medyada geniş yankı bulan bu tartışmanın, önümüzdeki günlerde diğer siyasi aktörler tarafından da yorumlanması bekleniyor.

Ayrıca, olayın asıl muhatabı olduğu iddia edilen Adil Karaismailoğlu’nun konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı da merak konusu. Özgür Özel’in bahsettiği tartışmanın Adıyaman’daki koordinasyon merkezinde çok sayıda kişi tarafından görüldüğü de biliniyor.

Deprem Bölgesindeki Sorunlar Devam Ediyor

Tartışmanın özü, Adıyaman’da yaşanan deprem sonrası kriz yönetimi ve vatandaşların yaşadığı sıkıntılar etrafında dönüyor. CHP kanadı, Adıyaman ve diğer deprem bölgelerinde sorunların tam olarak çözülemediğini, hükümetin gerçekleri gizlediğini savunurken, iktidar kanadı ise yapılan çalışmaları öne çıkarıyor.

Özgür Özel’in bu açıklamayı yapmasındaki ana gerekçenin, depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, Adıyaman’da ve diğer deprem bölgelerinde hala çözülemeyen barınma ve altyapı sorunlarına dikkat çekmek olduğu belirtiliyor.

Bu tartışma, sadece siyasetin gündemini meşgul etmekle kalmadı, aynı zamanda depremzedelerin yaşadığı sorunları yeniden gündeme taşıdı. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili yeni açıklamaların gelip gelmeyeceği ve tartışmanın daha geniş bir boyut kazanıp kazanmayacağı merakla bekleniyor.

Kaynak : PHA