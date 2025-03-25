“Gösterilerde Bin 418 Şüpheli Gözaltına Alındı”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, protestoların bilançosunu kamuoyuyla paylaşarak, 19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan gösterilerde toplam 1.418 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Halen gözaltında olan kişilerin bulunduğunu belirten Yerlikaya, sürecin adli makamlar tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Bakan Yerlikaya’nın açıklaması şöyle:

“19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar 1.418 şüpheli gözaltına alındı. Halen gözaltında 979 şüpheli bulunurken bugün 478 şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacak. Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir.”

“Erdoğan’ın Merhum Annesine Hakaret Edenleri Lanetliyorum”

Bakan Yerlikaya, protestolar sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın merhum annesine ve ailesine hakaret edildiğini belirterek bu durumu sert bir dille eleştirdi.

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın merhum annesine ve ailesine hakaret edenleri bir kez daha lanetliyorum. Güvenlik güçlerimiz hukuktan aldığı güçle, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini 7/24 korumaktadır, korumaya da devam edecektir.”

Gösterilerde Gözaltına Alınanların Durumu

Toplam Gözaltına Alınan Şüpheli: 1.418 kişi

Halen Gözaltında Olanlar: 979 kişi

Bugün Adliyeye Sevk Edilecek Kişiler: 478 kişi

Süreç Nasıl Başladı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması, birçok şehirde protesto gösterilerine yol açtı. Gösteriler sırasında çeşitli gruplar tarafından düzenlenen yürüyüşler, mitingler ve eylemler güvenlik güçleri tarafından yakından takip ediliyor.

Protestoların Yaygınlaşması

Gösteriler, özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok kentte yoğun katılımla gerçekleştiriliyor. Polisle protestocular arasında zaman zaman sert müdahaleler yaşanırken, güvenlik güçlerinin olayları kontrol altına almak için yoğun bir çaba gösterdiği belirtiliyor.

Hükümetin Tavrı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklamalar, hükümetin eylemler karşısında taviz vermeyeceği ve güvenlik güçlerinin kamu düzenini korumaya devam edeceği mesajını içeriyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve ailesine yönelik hakaretlerin sert bir dille kınandığı da ifade ediliyor.

Kaynak : PHA