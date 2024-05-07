Mimarlık günümüzün önemli mesleklerinden birisidir. Genel olarak mimarlar, hayatımızı daha estetik ve görsel bir hâle getirirler. Yapmış oldukları tasarımlar sayesinde evlerimizi ve iş yerlerimizi insanlar tarafından daha çekici bir hâle getirirler. Dominand Mimarlık Ofisi İstanbul-Üsküdar’da uzun yıllardan beridir hizmet veren önemli kuruluşlardan birisidir. İç mimarlık firmaları seçerken dikkat edilecek bazı hususlar mevcuttur. Bu konular kısaca şu şekilde özetlenebilir:

· Mimarlık estetik, tecrübe ve doğru malzeme seçimi gerektirir. Bu konularda doğru tasarımlar yapabilmek için ise tecrübeli olmak şarttır. Bir mimarlık ofisinin alanında yetkin olduğunu daha önceki yapmış olduğu işlerden anlayabiliriz. Dolayısıyla Dominand web sitesine giderek, firmanın daha önceki referanslarını kontrol edebilirsiniz.

· Tabi ki ev veya ofislerimizin daha estetik bir görünüme sahip olmasını dileriz. Fakat bazen bunu uygulayabilecek gerekli ekonomik yetkinliğe sahip olamayabiliriz. Bu nedenle İç mimarlık ofisleri arasından aynı zamanda uygun fiyatlı olanları tespit edebilmeliyiz.

· Mimarlar ve mühendisler hayatlarımızı daha yaşanabilir hâle getirebilmek için gayret gösterirler. Özellikle mimarlar, evlerimize iş yerlerimize farklı bir görsellik katarak insanların dikkatini çekmemizi sağlarlar. Fakat müşteriler ile mimarlar arasında doğru bir iş birliği yapılabilmesi için iletişim gerekir. Müşterilerin birlikte çalışacakları mimarlara kafalarından geçenleri doğru bir şekilde aktarabilmeleri gerekir. Bu nedenle iletişimi güçlü, sorunların çözümlerine odaklı mimarlarla çalışmak bizler için her anlamda daha uygun olacaktır.

İç mimar İstanbul denildiğinde özellikle Üsküdar’da bulunan Dominand Mimarlık Ofisi akla gelen ilk isimlerdendir. Sizlerde daha estetik ofisler ve daireler için iletişime hemen şimdi geçebilirsiniz.