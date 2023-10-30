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İsrail'in sivil halka yönelik kabul edilemez olduğunu belirten Başkan Turanlı,"İsrail'in yıllardır Gazze'de sürdürdüğü işgal ve zulmüne karşı Filistin halkının yanındayız. İsrail'in yıllardır Filistin'de gerçekleştirdiği abluka sebebiyle dün başlatılan karşı harekat sonrası İsrail'in sivil halka yönelik acımasız saldırıları asla kabul edilemez. İsrail'in, Filistin halkına yönelik işgalini kınıyoruz.

Sivillere yönelik yapılan saldırıların hiçbir gerekçesi olamaz. Kudüs asla dünya üzerindeki sıradan bir şehir değildir. Kudüs davası, bütün Müslümanlar için Allah'a imanın bir gereğidir. İsrail'in Filistin haklına yönelik yaptığı saldırılar, insanlığın alnındaki kara bir leke olarak duruyor. Bu anlamda tüm dünya Müslümanlarının birlik olup Filistin halkını hemen şimdi destek vermesi elzemdir." dedi.

Kaynak : PHA