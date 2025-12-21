Hyundai Motor Türkiye Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü Murat Berkel, İzmit fabrikalarında yılın ikinci yarısında üretilecek ilk elektrikli modelin markaları için dönüm noktası olacağını belirtti. Berkel, 'Açıkçası gururlu ve mutluyuz, aynı zamanda heyecanlıyız. Bu topraklarda elektrikli otomobil üreten ikinci marka olacağız.' dedi.

Yerli Araç Satışları Düştü

Berkel, yerli araç satışlarının son yıllarda azaldığına dikkati çekerek, 2020'de yüzde 46 olan oranının bu yıl yüzde 29'a gerilediğini aktardı. 'Yerli araç satışının yüksek olması, hem üretim hem de istihdam açısından önemli. İlgili kurumların destekleyici önlemler alması, sektöre katkı sağlar' ifadelerini kullandı.

Hyundai'nin Satış Performansı

Berkel, Hyundai'nin 2025'te 11 ayda 59 bin 618 adet satışa ulaştığını belirtti. Satışların 37 binden fazlasını yerli modeller oluştururken, kalanını ithal araçlar tamamladı. '2025'i 66 binin üzerinde satışla kapatmayı öngörüyoruz. Son 5 yılda satışlarımızı yüzde 128 artırdık, 2030'da 100 bin adede ulaşmayı hedefliyoruz' ifadelerine yer verdi.

Elektrikli Araçta Büyüme Hedefi

Türkiye'de elektrikli araç satışlarının son bir yılda yüzde 100 artışla 11 ayda 166 bin adede ulaştığını aktaran Berkel, elektrikli araç pazarının 2030'da yüzde 35-40'a yükseleceğini tahmin ettiklerini söyledi. Berkel, 'Tüketiciler elektrikli araçları çevreci olması, düşük enerji tüketimi ve teknolojik altyapısı nedeniyle tercih ediyor. Şarj altyapısı da hızla gelişiyor' ifadelerini kullandı.

2025 itibarıyla satışa sunulan elektrikli araç model sayısının 100'e yaklaştığını belirten Berkel, 'Pazardaki araçların yüzde 85'i yüzde 25 ÖTV diliminde satılıyor. Önümüzdeki dönemde ticari araçlar da elektrifikasyona yönlenecek.' ifadelerini kullandı.

İzmit Fabrikası'nda Elektrikli Araç Üretimi Başlıyor

Berkel, Hyundai'nin 2026 Ağustos'ta İzmit'te üreteceği yerli elektrikli modelle birlikte elektrikli araç sayısının 7'ye çıkacağını, böylece satıştaki 13 modelin yüzde 50'den fazlasını elektrikli araçların oluşturacağını açıkladı. Haziran ayında IONIQ 6 modelinin makyajlı versiyonunu satışa sunacaklarını belirten Berkel, aracın tasarım, teknoloji ve dijital hizmetlerde öncü olacağını kaydetti.

Berkel, İzmit fabrikasında elektrikli araç üretiminin ülke ekonomisine ve otomotiv endüstrisine önemli katkı sağlayacağını vurgulayarak, 'Üretim hatlarımızı baştan sona elektrikli model için geliştirdik. İçten yanmalı araç üretimine de devam edeceğiz, 2027'den itibaren yeni nesil hibrit teknolojisine geçeceğiz' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE