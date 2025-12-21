Adalet Bakanlığı, hizmetlerin etkinliğini artırmak ve insan odaklı adalet binalarıyla fiziki kapasiteyi güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık, Sakarya Hendek Adalet Binası ve Balıkesir Marmara Adalet Binası ihale süreçlerini yarın gerçekleştirecek.

Hendek Adalet Binası, 13 bin 335 m² kapalı alana sahip olacak; bodrum, zemin ve 3 kattan oluşacak yapıda 29 hâkim ve Cumhuriyet savcısı odası ile 9 duruşma salonu yer alacak. Binada ayrıca İlçe Seçim Müdürlüğü, İcra Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik ve Arabuluculuk birimleri bulunacak.

Marmara Adalet Binası ise 2 bin 541 m² kapalı alana sahip olacak; bodrum, zemin ve 3 katlı yapıda 6 hâkim ve Cumhuriyet savcısı odası ile 2 duruşma salonu yer alacak. Binada İcra Müdürlüğü ve İlçe Seçim Müdürlüğü hizmet verecek.

Adalet Bakanlığı, binaların yapımına en kısa sürede başlanacağını belirterek, projelerin ilçelere, şehirlerine ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak : PERRE