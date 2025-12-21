Dışişleri Bakanlığı, 62 yıl önce bugün Rum terör örgütü EOKA mensuplarının Kıbrıs Türk halkına karşı gerçekleştirdiği ve tarihe Kanlı Noel olarak geçen saldırıları anarak, hayatlarını kaybedenleri rahmetle andı.

Bakanlık açıklamasında, 'Anavatan ve Garantör Türkiye'nin sarsılmaz desteği ile başta Türk Mukavemet Teşkilatı mensubu kahraman Mücahitler olmak üzere Kıbrıslı Türklerin destansı bağımsızlık ve egemenlik mücadelesi, EOKA teröristlerini hezimete uğratmıştır' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, 'Barbar Rum saldırılarında hayatlarını kaybeden Kıbrıslı Türk kardeşlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Milli davamız Kıbrıs meselesi uğrunda verdiğimiz şehitlerimizi asla unutmayacağız' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE