DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜBAF'ı ziyaret ederek Türkiye'nin dış politikası, uluslararası itibar ve değer odaklı yaklaşım hakkında değerlendirmelerde bulundu. Babacan, muhalefetin yurt dışı temaslarına ilişkin soruya, 'Yurt dışında Türkiye'yi eleştirmek doğru değil. Ülkenin sorunlarını inkâr edemeyiz ama Türkiye'yi zayıf gösteren bir dil de kullanılmamalıdır' yanıtını verdi.

Babacan, konuşmasında Türkiye'nin jeopolitik konumuna dikkat çekerek, 'Ülkemiz üç kıtanın, üç denizin ve farklı medeniyet havzalarının kesişim noktasında yer alıyor. Bu büyük potansiyeli doğru şekilde kullanmak hem kendi içimizde güç kazanmamızı hem de çevre coğrafyalarda etkili olmamızı sağlar' ifadelerine yer verdi.

DEVA lideri, dış politikada değer odaklı ve insan odaklı yaklaşımın önemini vurguladı. Gazze'de yaşanan insani krizlere dikkat çeken Babacan, 'Yaklaşık 70 bin kadın ve çocuk hayatını kaybetti. Batılı ülkeler çıkar ilişkileri nedeniyle Gazze konusunda sessiz kaldı. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tutum ile Gazze'deki yaklaşım arasında ciddi bir çelişki var' değerlendirmesinde bulundu.

Babacan ayrıca, Türkiye'nin potansiyelinin ekonomik ve diplomatik güçle birleştiğinde bölgesel ve küresel etkisini artırabileceğini belirterek, 'Ülkenin itibarı çok önemli bir güç faktörüdür. İtibar yüksek olduğunda, buna 'sözün gücü' diyoruz. Bu güç, ekonomik veya askeri gücün bile ötesine geçebilir' ifadelerini kullandı.

