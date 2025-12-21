CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'e ait olduğu belirtilen ve kamuoyunda 'yavru saray' olarak nitelendirilen konutu gündeme taşıdı.

Günaydın, konuşmasında iktidarın yalnızca CHP'li belediyeler üzerinden yolsuzluk iddialarını öne çıkardığını savunarak, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek üzerinden çarpıcı ifadeler kullandı. Günaydın, tek evinin olduğunu ve banka kredisiyle aldığını belirtirken, Osman Gökçek'in evine ilişkin kamuoyunda dile getirilen 400-600 milyon TL iddialarını hatırlattı ve kaynağını sordu.

Tartışma Meclis'te tansiyonu yükseltirken, Osman Gökçek söz konusu iddiaları reddetti. Gökçek, evinin değerine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını kanıtlamak amacıyla mahkemeye başvurduğunu belirterek, 'Yalanlarınız ortaya çıksın diye kendimi mahkemeye verdim' ifadelerini kullandı.

Söz konusu konut, ilk olarak geçen yıl bütçe görüşmeleri sırasında gündeme gelmiş, o dönemde inşaat halinde olan evin değerinin 600 milyon TL olduğu iddia edilmişti. Gökçek, mülkün kendisine ait olduğunu ve mal beyanında yer aldığını vurguladı, söz konusu bedeli veren olması hâlinde evi satmaya hazır olduğunu söyledi.

Kaynak : PERRE