Adıyamanlı edebiyatçı ve sanatçı Hüseyin Turhal, modern insanın en büyük ihtiyacı olan huzur ve iç ses kavramlarını yeni şiir kitabı Sessizliğin Armonisi ile okurlarıyla buluşturdu. Logo Yayınevi tarafından yayımlanan eser, günümüzün gürültülü yaşamında ruhunu dinlendirmek isteyenler için adeta bir başucu kitabı niteliği taşıyor.

Hüseyin Turhal, kitapla ilgili yaptığı açıklamada, sessizliğin büyük bir zenginlik olduğunu vurguladı. Turhal, 'En gerçek ve en saf sesler, hayatın gürültüsünün kestiği yerde başlar' diyerek, okuyucularını kalabalık caddelerde aniden durup gökyüzüne bakmaya davet etti.

Sessizliğin Armonisi, serbest şiirlerden oluşuyor ve hiçbir ölçü veya uyak kuralına bağlı kalmadan duyguların en yalın haliyle aktarıldığı bir eser olarak öne çıkıyor. Yazar, yağmur damlasının camdaki izinden sabahın ilk ışığına kadar gözden kaçan küçük güzellikleri şiirlerinin kahramanı haline getiriyor.

Sanatçı ve gazetecilik tecrübesiyle harmanlanan eser, sadece bir şiir kitabı değil, aynı zamanda bir içsel arınma ve huzur rehberi niteliğinde. Kitap, her yaştan okurun kendi hayatından parçalar bulabileceği samimi bir dille kaleme alındı.

Hüseyin Turhal, kitabını 'Her şiirin sonunda omuzlarınızdan bir yük kalkmış gibi hissedecek ve kendinizi o kısa, huzurlu sessizliğe bırakacaksınız' sözleriyle tanımlıyor. Sessizliğin Armonisi, Logo Yayınevi etiketiyle tüm dijital platformlarda ve seçkin kitapçılarda okurlarıyla buluştu.

