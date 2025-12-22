AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Adıyaman'ın kronikleşen altyapı sorunlarını çözecek dev içme suyu ve atık su projesinin detaylarını paylaştı. İller Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğiyle yürütülecek projenin tamamının hibe desteğiyle yapılacağı ve ihalesinin Şubat ayında gerçekleştirileceği bildirildi.

6 Şubat depremlerinin ardından şehrin yeniden imarı ve ihyası için yürütülen çalışmalar kapsamında müjdeli haberi paylaşan Milletvekili Özhan, 'Şehrimizin geleceği için tarihi bir yatırımın kapılarını açıyoruz. İller Bankası aracılığıyla, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) destekli bu projenin tamamı hibe yoluyla karşılanıyor' ifadelerini kullandı.

Projenin kapsamına ilişkin de bilgi veren Milletvekili Özhan, 'Şehrimizin kuzey ve güney bölgelerini kapsayan içme suyu ve atık su hatlarını en modern teknolojilerle baştan sona yeniliyoruz. Amacımız, hemşehrilerimize daha sağlıklı, kesintisiz ve modern bir altyapı sunmaktır' ifadelerini kullandı.

Tüm hazırlıkların tamamlandığını vurgulayan Milletvekili Özhan, ihale süreciyle ilgili olarak ise, 'Bu büyük yatırımın ihalesini Şubat ayında gerçekleştirerek ilk kazmayı vurmak için süreci başlatıyoruz. Adıyaman'ımızı her yönüyle ayağa kaldırmak, depremin izlerini silmek ve geleceğin modern Adıyaman'ını inşa etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun' dedi.

Projeyle birlikte Adıyaman'ın içme suyu ve atık su altyapısı modern sistemlerle yenilenmiş olacak ve şehirdeki altyapı sorunlarının büyük ölçüde çözülmesi hedefleniyor.

Kaynak : PERRE