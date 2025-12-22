Adıyaman şehir içi ulaşımın önemli arterlerinden biri olan Eğriçay Köprüsü'nde devam eden yenileme çalışmaları yerinde incelendi. Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, şantiye alanında yürütülen çalışmaları denetleyerek yüklenici firma yetkililerinden süreç hakkında bilgi aldı.

Yapılan incelemelerde, yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldığı ve köprünün önümüzdeki günlerde yeniden hizmete sunulmasının planlandığı belirtildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Eğriçay Köprüsü'nün trafik akışını rahatlatmasının yanı sıra vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım imkanı sunması hedefleniyor.

Yenilenen köprünün Adıyaman'ın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacağını ifade edildi.

Kaynak : PERRE