Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Adıyaman Şubesi, sağlık çalışanlarının banka promosyonları üzerinden yaşadığı mağduriyete tepki gösterdi. Sendika, uygulamayı 'başarı' olarak sunanları eleştirerek, sağlık emekçilerinin taleplerinin karşılanmadığını bildirdi. SES Adıyaman Şubesi Hukuk Sekreteri Abbas Navruz yaptığı yazılı açıklamada, bankaların ve sendikaların iş birliğiyle yürütülen promosyon görüşmelerinde sağlık çalışanlarının haklarının karşılanmadığını vurguladı.

Navruz, 'Bugün gelinen noktada 'promosyona ek faizsiz kredi' adıyla sunulan 550 bin TL'lik kredi, sağlık emekçilerinin büyük çoğunluğu için ulaşılamaz durumdadır. Bu kredi yalnızca doktorları kapsamakta; hemşireler, ebeler, ATT'ler, teknikerler, laborantlar ve idari personel dışarıda bırakılmıştır' ifadelerini kullandı.

Navruz, sağlık çalışanlarının en temel ekonomik haklarında bile yeterince savunulmadığını belirterek, 'Bu bir başarı değildir. Bu bir kazanım değildir. Bu tablo, açık bir temsil krizidir. Sağlık emekçileri sadaka istemiyor; insanca yaşayacak ücret, adil promosyon ve onurlu bir sendikal temsil istiyor' ifadelerini kullandı.

Bankaların ve sermayenin çıkarlarına hizmet eden anlayışa tepki gösteren Navruz, sağlık emekçilerini savunamayan sendikal anlayışın utanç verici olduğu belirtildi. Navruz, sağlık çalışanlarının haklarının korunması için gerçek bir mücadele verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PERRE