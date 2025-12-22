Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Kozağaç Köyü'nde yaşayan vatandaşlar, içme suyu sorununun çözülmemesi nedeniyle Adıyaman Valiliği binası önünde eylem gerçekleştirdi. Köy sakinleri, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yıllar önce kazandırılan sondajdan yaklaşık 7 aydır içme suyu alamadıklarını ifade etti. Vatandaşlar, mevcut sondaj suyunun başka bir köy sakinine gizli bir sözleşmeyle devredildiğini ve suyun sulama amaçlı kullanıldığını iddia etti.

Eylem sırasında konuşan köy sakinleri, günlerdir Valilik önünde beklediklerini ve kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını dile getirerek, Kahta Kaymakamlığı, Adıyaman İl Özel İdaresi ve Adıyaman Valiliği başta olmak üzere birçok kuruma başvurmalarına rağmen sorunlarının çözüme kavuşmadığını belirtti.

Köy sakinleri, kurum çalışanlarının köyde inceleme yapmalarına rağmen sorunun çözülemediğini ve 'sondajda trafo sorunu bulunduğu'nun kendilerine iletildiğini belirterek, köye yapılan inceleme ziyaretinde tartışma yaşandığını ifade etti.

Bahçelerinin susuz kalmasının bir şekilde tolere edilebileceğini ancak insanların susuz yaşamasının mümkün olmadığını belirten köy sakinleri, devlet yetkililerinden çözüm talep etti.

Eylem sonrası Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ile görüşen köy sakinleri, içme suyu sorununun çözümü için kendilerine söz verildiğini açıkladı. Valiliğin devreye girerek yeni bir sondaj kurulacağı yönünde söz verdiğini aktaran köy sakinleri, mevcut sondajın başka bir kişiye verilmiş olması nedeniyle hukuki sürece işaret edildiğini kaydetti.

Köy halkı, içme suyunun para karşılığında başkasına verildiğini öne sürerek, yetkililerden kalıcı ve acil çözüm beklediklerini ifade etti.

Kaynak : PERRE