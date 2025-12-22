Bunlar da ilginizi çekebilir

Kupada oynanacak karşılaşmalar, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda haftanın karşılaşmalarında görev alacak hakemler şu şekilde:

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu hafta oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Kupada yarın akşam oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

