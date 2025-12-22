SANKO Okulları'ndan okçulukta büyük başarı
Ziraat Türkiye Kupası'nda bu hafta oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Kupada yarın akşam oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda haftanın karşılaşmalarında görev alacak hakemler şu şekilde:

Kocaelispor - Erzurumspor: Turgut Doman

Konyaspor - Antalyaspor: Kadir Sağlam

Fenerbahçe - Beşiktaş: Oğuzhan Çakır

Iğdır FK - Aliağa: Hakan Ülker

Boluspor - Fethiyespor: Fatih Tokail

Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeniçarşı: Yusuf Adnan Kendirciler

Samsunspor - Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

Kupada oynanacak karşılaşmalar, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

