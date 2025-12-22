Ziraat Türkiye Kupası'nda bu hafta oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Kupada yarın akşam oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda haftanın karşılaşmalarında görev alacak hakemler şu şekilde:
Kocaelispor - Erzurumspor: Turgut Doman
Konyaspor - Antalyaspor: Kadir Sağlam
Fenerbahçe - Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
Iğdır FK - Aliağa: Hakan Ülker
Boluspor - Fethiyespor: Fatih Tokail
Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeniçarşı: Yusuf Adnan Kendirciler
Samsunspor - Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay
Kupada oynanacak karşılaşmalar, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.
