DEVA Partisi Adıyaman İl Başkanı Mehmet Anaç milyonlarca çalışanın sabırsızlıkla beklediği asgari ücret artışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Anaç, Asgari ücretin artık bir geçim ücreti değil, hayatta kalma mücadelesine dönüştüğünü dile getirerek, ücretin gerçek enflasyon oranları esas alınarak belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Anaç yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Ülkemizde milyonlarca emekçi bugün çalıştığı halde yoksul bırakılmaktadır. Enflasyonun, fahiş zamların ve hayat pahalılığının sorumlusu olmayan işçiler; bu kötü yönetimin bedelini her gün sofralarından, çocuklarının eğitiminden ve temel ihtiyaçlarından keserek ödemeye zorlanmaktadır. Hükümetin açıkladığı her asgari ücret, daha cebe girmeden enflasyon karşısında erimekte; kira, gıda, enerji ve ulaşım zamlarıyla adeta buharlaşmaktadır. Asgari ücret artık bir geçim ücreti değil, hayatta kalma mücadelesine dönüşmüştür. Asgari ücret, siyasi hesapların değil, insanca yaşamın konusu olmak zorundadır. DEVA Partisi olarak talebimiz nettir: 'Asgari ücret, gerçek enflasyon esas alınarak belirlenmelidir. Ücret, bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olmalıdır. Asgari ücret yılda bir kez değil, enflasyon karşısında eridikçe güncellenmelidir. Bu çerçevede DEVA Partisi olarak talep ettiğimiz asgari ücret, net olarak en az yüzde 50 artırılmalıdır. Bu rakam bir lütuf değil, emekçinin alın terinin karşılığıdır. İşçiyi enflasyona ezdiren, emeği ucuzlatan, yoksulluğu kader gibi sunan bu anlayışı kabul etmiyoruz. Asgari ücretli vatandaşımız sadaka değil, adalet istiyor.

DEVA Partisi iktidarında: Emek sömürüsüne son verilecek, Çalışanlar yoksulluğa mahkum edilmeyecek, Asgari ücret, gerçekten asgari bir yaşamı garanti altına alacaktır. Geçim şartlarını korumak anayasal bir sorumluluktur. Asgari ücret, insan onuruna yaraşır yaşam koşulları sağlayacak şekilde ve düzenli aralıklarla güncellenmelidir. Çünkü biz biliyoruz: Güçlü ekonomi, ucuz emekle değil; adil ücretle olur.'

Kaynak : PERRE