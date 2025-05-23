HSK'nın adli yargıda görev yapacak hakim ve savcı adayları, kura usulüyle yeni görev yerlerine atandı. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından, 21 Mayıs 2025 tarihinde yapılan kura çekimiyle, adli ve idari yargı hakim ile savcı adaylarının ataması gerçekleşti.

Hakim ve savcı adaylarının kura usulüyle atandığına ilişkin aynı kararnameyle bir idari yargı hakim adayı görevlendirildi.